GAVORRANO – Il 28 agosto, festa del patrono di Gavorrano san Giuliano martire, è stata l’occasione per celebrare il santo con la donazione di un leggio scolpito in legno di olivo. L’opera è stata offerta da Giuliano Bigazzi di Caldana e va ad arricchire il patrimonio di arredi sacri della chiesa di San Giuliano martire.

Una cerimonia partecipata

Durante la celebrazione c’è stata l’esibizione della corale gavorranese, diretta dal maestro Carlo Piva, che per l’occasione ha scritto e musicato lodi dedicate a san Giuliano martire.

Le introduzioni di don Anselmo e il tributo dello storico ricercatore Piero Simonetti hanno messo in evidenza l’importante cammino di fede e speranza compiuto dal santo, capace di trovare sempre la forza per andare avanti nelle difficoltà.