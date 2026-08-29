SCANSANO – Galleggiava sul laghetto il corpo dell’uomo che è stato trovato ieri sera verso le 23 nella zona di Scansano.

Il recupero a Pomonte

A recuperare il corpo, in località Pomonte, sono stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Le ipotesi sulla causa del decesso

Il cadavere dell’uomo, di origine indiana, si trovava sul pelo dell’acqua. Particolare che farebbe pensare ad una causa di morte differente dall’annegamento. Forse un malore. Ma saranno le autorità competenti e il medico legale a sciogliere ogni dubbio.

Un caso simile nel 2021

Il caso ricorda quello di un cacciatore che nel 2021 fu trovato morto in un laghetto a Scansano. In quel caso l’uomo era annegato e il suo corpo si trovava in fondo al lago. A indicare alle squadre di ricerca dove cercare furono alcuni particolari: il fucile e la cartucciera lasciati sulla riva e il cane che continuava a guardare ansiosamente verso l’acqua.