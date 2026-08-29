BAGNO DI GAVORRANO – La lotteria dei rigori contro il Città di Pontedera ha decretato il passaggio al primo turno di Coppa Italia di Serie D per il Follonica Gavorrano, che domani domenica alle 16 affronterà in trasferta il Flaminia Civitacastellana.

I laziali, che faranno anch’essi parte del girone E, non hanno avuto bisogno dei preliminari per accedere alla gara in programma, in virtù del piazzamento ottenuto lo scorso anno nel Girone G, con un ottimo quarto posto valso l’ingresso nei play off.

Una sfida dunque ostica per i ragazzi allenati da Alessandro Manni, come arduo è stato anche il compito contro il Città di Pontedera. I biancorossoblù sono riusciti nella ripresa, con un bel colpo di testa di Croce, a pareggiare il gol subito nella prima frazione e a portare la contesa ai rigori. Dove l’infallibilità dei cinque dal dischetto e il penalty parato da Lastoria hanno consentito di passare il turno e accedere alla sfida con il Flaminia.

Il tecnico dei minerari mette dunque in guardia: “Conosco benissimo l’ambiente, ci ho giocato contro due anni fa. È una società importante che lo scorso anno ha fatto un campionato altrettanto importante. Mister Onofri è un mio caro amico, così come il team manager che lo scorso anno era con me. É una squadra molto fisica, hanno fatto una scelta ben definita su come strutturare la compagine. Sarà un ostacolo tosto, so come lavora il mister, mi ha allenato negli ultimi anni in cui giocavo. Fa dell’aggressività, della volontà e dell’energia la sua proposta più interessante. Ha una carriera importante, non gli si insegna nulla. Noi ce l’andremo a giocare e sappiamo che sarà un processo di crescita. Troveremo un campo che permetterà di giocare e proveremo a fare la nostra partita con una squadra al di sopra della media”.

Le due squadre si erano affrontate l’ultima volta nella stagione 2024/25, con un doppio confronto che aveva visto prevalere sempre la formazione in trasferta, sempre con il punteggio di 1-2.

Nell’annata 2022/23 era stato il Follonica Gavorrano ad aggiudicarsi il confronto in casa dei laziali con il risultato di 0-1, mentre al Malservisi-Matteini il match era terminato sul 3-3.

Una vittoria a testa nella stagione 2021/22 – 1-0 casalingo per il Follonica Gavorrano e 3-1 per il Flaminia nell’altro confronto – così come nel 2020/21, con un successo per parte.

Dopo l’appuntamento di domenica ci saranno poi due serate in cui verranno presentate le squadre che affronteranno la stagione sportiva 2026/27.

Lunedì 31 agosto, a partire dalle 20.30 in occasione della Sagra del Tortello e della Bistecca alla casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, saranno presentate le prime squadre dell’Us Follonica Gavorrano e dello Scarlino Calcio. Spazio anche alle formazioni del settore giovanile, con i Giovanissimi B e A, gli Allievi B e A e la Juniores nazionale del Follonica Gavorrano, insieme alla Juniores provinciale dello Scarlino.

Martedì 1° settembre, sempre dalle 20.30, sarà invece presentata la Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma. Protagonisti i giovani calciatori delle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti.