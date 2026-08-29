MASSA MARITTIMA – “La funzione di controllo dei consiglieri comunali è per noi importante e deve poter essere esercitata, ma non possiamo e non vogliamo fornire elenchi nominativi di persone e famiglie che per vari motivi si trovano in una condizione debitoria”.

Così la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi interviene sulla richiesta dei consiglieri Gabriele Poli e Giovanni Mazzocco all’Ufficio Tributi, relativa alla situazione dei crediti vantati dal Comune nei confronti di cittadini, imprese e associazioni.

“Il Comune è tenuto a garantire ai consiglieri le informazioni necessarie per svolgere il loro mandato – spiega la sindaca – ma questo non significa dover fornire indiscriminatamente i dati personali dei singoli cittadini o delle imprese. La richiesta riguardava infatti l’elenco nominativo dei soggetti morosi per un periodo di dieci anni”.

“Conoscere l’ammontare complessivo dei crediti e le modalità di riscossione con cui il Comune procede alla loro riscossione è certamente possibile – precisa la sindaca Irene Marconi – mentre la diffusione di dati nominativi non è consentita dalla legge sui dati sensibili. A ben vedere non si comprende nemmeno quale sia la vera utilità per quei consiglieri di avere in mano un elenco nominativo di persone e per un periodo così lungo”.

“Il diniego dell’Ufficio Tributi non impedisce ai consiglieri di acquisire informazioni sulla situazione della riscossione. Il Comune ha infatti manifestato la propria disponibilità a fornire dati aggregati, specificamente individuati e utili allo svolgimento del loro mandato”.

“Gli uffici comunali competenti – conclude la sindaca – consentiranno l’accesso ed allo stesso tempo garantiremo la privacy e il rispetto delle persone, delle famiglie e delle imprese”.