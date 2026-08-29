PRINCIPINA MARE – Un bambino di 12 anni si è sentito male questo pomeriggio, verso le 16, mentre stava facendo il bagno a Principina mare, dopo le dune.
Il soccorso dei bagnini
I bagnini si sono accorti che qualcosa non andava e l’hanno tirato fuori dall’acqua iniziando subito le manovre di rianimazione, massaggio cardiaco e Dae, visto che il ragazzino era in arresto cardiaco.
L’intervento dell’elisoccorso
Sul posto è intervenuta l’ambulanza con infermiere della Croce rossa di Marina di Grosseto che ha proseguito con le manovre salvavita sino all’arrivo dell’elisoccorso Pegaso.
Il trasporto al Meyer
I medici sono stati calati con il verricello in spiaggia. Il cuore del bambino ha ripreso a battere e il giovane è stato caricato in ambulanza e trasportato dove era atterrato Pegaso. Caricato sull’elisoccorso è partito verso l’ospedale pediatrico Meyer
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