GROSSETO – Un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità.

Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.

Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social.

Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano.

Gli organizzatori di feste gastronomiche in Maremma interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni: [email protected] o su whatsapp 334.5212000.

Leggi anche il nostro Tuttoweekend

Le sagre e gli appuntamenti più amati in… TuttoSagre!

Sagra dell’orata ad Albinia

Dal 28 agosto al 3 settembre ad Albinia torna la Festa fine estate, con la 22ª edizione della Sagra dell’orata. L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco Albinia con il patrocinio del Comune di Orbetello. LINK

Ad Arcille torna la sagra del porcino

Il profumo dei funghi porcini torna protagonista dell’estate ad Arcille. Da lunedì 17 a lunedì 31 agosto e poi ancora venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre si svolgerà la 44ª Sagra del Porcino, uno degli appuntamenti tradizionali della frazione alle porte di Grosseto. La manifestazione, organizzata dall’Asd Nuova Arcille, propone numerose serate dedicate alla cucina, alla musica e al divertimento, con gli stand gastronomici aperti a partire dalle 19.30. LINK

Sagra di Marrucheti

Sagra del tortello e zuppa di funghi di Marrucheti, giunta quest’anno alla 39esima edizione. La manifestazione si svolge dal 25 al 30 agosto, sulla strada provinciale 44, nel comune di Campagnatico. LINK

Settembre Rocastradino

Dal 4 al 13 settembre 2026 si svolgeranno le feste di Settembre a Roccastrada, con la 54esima edizione del “Settembre Roccastradino“. Il grande stand gastronomico sarà aperto tutte le sere a cena e nei giorni 5, 6 e 11, 12, 13 anche a pranzo. LINK

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Il gruppo Facebook di TuttoSagre

Uno spazio dove trovare tutte le sagre migliori segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagre in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci si può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Sagre in Maremma: segnala la tua!

Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected] o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

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