FOLLONICA. «Sul fatto che sia onere della maggioranza garantire il numero legale non cerchiamo alibi: è così e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. Respingiamo però la rappresentazione di una maggioranza “in pezzi, senza idee e assente”, costruita trasformando una vicenda istituzionale seria nell’ennesima occasione di polemica politica».

La Lista Civica Matteo Buoncristiani Sindaco interviene dopo il mancato svolgimento della commissione consiliare dedicata all’Accordo di Programma Sol.Tiox.

«Il primo richiamo alla responsabilità lo rivolgiamo a noi stessi e a chi sostiene questa maggioranza. Non può essere ignorato che, in più occasioni, le assenze a fasi alterne dei consiglieri Stefano Boscaglia della Lega e Riccardo D’Ambra di Forza Italia abbiano contribuito al mancato raggiungimento del numero legale. Far parte di una maggioranza comporta responsabilità precise e tra queste c’è quella di garantire la propria presenza, soprattutto quando si discutono questioni fondamentali per la città e il territorio. Ma proprio perché non abbiamo difficoltà ad assumerci le nostre responsabilità, pretendiamo altrettanta serietà dall’opposizione. Sol.Tiox non è una pratica qualsiasi: riguarda il futuro industriale del territorio, centinaia di lavoratori, l’ambiente e lo sviluppo economico. Quando gli interessi in gioco sono così trasversali, sarebbe auspicabile che anche l’opposizione guardasse all’interesse generale prima che al tornaconto di bottega e alla possibilità di costruire una polemica politica».

«Il compito dell’opposizione è controllare, criticare e incalzare chi governa. Ma ricoprire un ruolo istituzionale significa anche sentirne il peso e comprendere che esistono temi sui quali dovrebbe prevalere la volontà di arrivare al confronto e trovare le soluzioni migliori per la comunità».

È inoltre falsa l’affermazione secondo cui l’Amministrazione non avrebbe idee o proposte sull’Accordo.

«Proprio in vista della commissione era stata predisposta una proposta relativa al Parco di Montioni, finalizzata a rafforzare gli obblighi di tutela a carico di Sol.Tiox e il ruolo del Comune nel pretenderne e verificarne il rispetto. Parallelamente, agli uffici è stato chiesto di approfondire l’intera bozza dell’Accordo e individuare ulteriori modifiche, integrazioni e precisazioni utili a tutelare gli interessi di Follonica».

«Valuteremo senza alcun pregiudizio anche le proposte avanzate dalle opposizioni sui controlli ambientali, sulla tutela delle acque e sul loro riutilizzo. Non ci interessa chi possa intestarsi una proposta: ci interessa arrivare al miglior accordo possibile per il territorio e per i lavoratori».

«Per questo appare quantomeno contraddittorio invocare collaborazione e responsabilità per poi parlare di una maggioranza “in pezzi, senza idee e assente”. Questa non è disponibilità al confronto, è solo propaganda politica».

«Noi pretendiamo per primi che chi sostiene la maggioranza faccia fino in fondo la propria parte. Ma ci aspettiamo anche che, almeno quando sono in gioco lavoro, ambiente e futuro economico del territorio, tutti coloro che siedono in Consiglio comunale ricordino il peso del ruolo che rivestono. Follonica ha bisogno di rappresentanti istituzionali che lavorino per l’interesse della città, non di qualcuno che aspetti una commissione saltata per poter segnare un punto nella polemica politica».