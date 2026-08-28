GROSSETO – Caldo, afa e tempo nel complesso stabile oggi, venerdì 28 agosto, in Maremma. La situazione cambierà parzialmente sabato 29 agosto, quando aumenteranno le nubi, soprattutto nelle prime ore, con qualche possibile debole pioggia e temperature in diminuzione in diverse zone della provincia.

Venerdì 28 agosto: caldo fino a 36 gradi

Oggi il sole sarà protagonista, pur con velature e qualche nube sparsa. A Grosseto 3BMeteo indica una minima di 24 e una massima di 36 gradi, con afa. Nel nord della provincia Massa Marittima si fermerà intorno ai 34 gradi, con minima di 24, mentre a Follonica sono attesi valori tra 24 e 34 gradi. Più fresco sull’Amiata: a Santa Fiora si va dai 18 ai 32 gradi.

Caldo anche nel sud: Orbetello oscillerà tra 27 e 32 gradi, mentre a Porto Santo Stefano si potranno raggiungere i 35 gradi. Sulla costa meridionale attenzione anche allo Scirocco e al mare mosso.

Sabato 29 agosto: più nubi e qualche pioggia

Sabato il quadro diventerà più variabile. Il Centro Funzionale Regionale segnala cielo parzialmente nuvoloso al mattino con possibilità di brevi piogge sparse e successive schiarite. 3BMeteo vede Grosseto prevalentemente soleggiata, con nubi al mattino e temperature tra 25 e 35 gradi.

Più evidente il calo al nord: Massa Marittima scenderà a circa 22-30 gradi e Follonica a 24-33. Sull’Amiata, a Santa Fiora, possibili deboli piogge mattutine e temperature tra 16 e 27 gradi. Nel sud possibili piovaschi al mattino anche tra Orbetello, 27-30 gradi, e Monte Argentario, con Porto Santo Stefano tra 26 e 32 gradi. Dal pomeriggio sono attese schiarite.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo