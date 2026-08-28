MACERATA – Un anno di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Un uomo di 49 anni, residente in provincia di Grosseto ma domiciliato a San Ginesio (nelle Marche), è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione per maltrattamenti risalenti al 2018.

Il provvedimento

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto a seguito della condanna dell’uomo per una serie di episodi di maltrattamenti in ambito familiare.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, le condotte contestate erano state perpetrate in maniera reiterata nel corso del 2018 a Grosseto. Al termine dell’iter giudiziario, per il 49enne è diventata esecutiva una pena pari a un anno di reclusione.

L’esecuzione e il trasferimento

I militari della Stazione di San Ginesio hanno quindi rintracciato l’uomo e dato esecuzione all’ordine di carcerazione. Dopo le formalità di rito, il 49enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Fermo, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

TUTTE LE NOTIZIE DI CRONACA