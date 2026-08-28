CAPALBIO – Martedì 1° settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Capalbio per un intervento sulla rete idrica in località Monteti. I lavori sono in programma dalle 8 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Capalbio paese e nelle zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

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