GROSSETO – L’Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto ha suggellato una delle più importanti operazioni sociali degli ultimi anni: l’incorporazione dello storico Istituto San Lorenzo di Grosseto.

Alla presenza di Maria Bruna Santarelli, presidente dell’Istituto, e di Edoardo Boggi, governatore della Misericordia, entrambi accompagnati dai rispettivi consiglieri.

“La Misericordia ha acquisito un bene importante e ci congratuliamo con la signora Santarelli – ha detto Boggi – per aver portato l’Istituto ad alto livello. Siamo felici dell’operazione fatta e ci impegneremo nella conduzione. Faremo partecipare ai nostri consigli d’amministrazione un vostro rappresentante”.

“Dobbiamo ringraziare la Fondazione del Monte dei Paschi, che a suo tempo ha sostenuto il progetto di ristrutturazione dell’edificio e poi l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze – ha aggiunto la presidente – perché grazie ai contributi concessi si è potuto realizzare non una tradizionale Casa per Anziani, ma un progetto di natura innovativa”.

Dal 2001 al 2004, poi, l’istituto di via Matteotti è stato ristrutturato in 25 miniappartamenti: monolocali, bilocali, trilocali, locali comuni e cappella interna destinati a persone anziane autosufficienti.

Un’opportunità per circa 45 persone che possono utilizzare la struttura, sia interna che esterna, come i giardini, continuando il proprio stile di vita, come a casa propria, con assistenza amministrativa, morale, culturale, ricreativa, con la collaborazione di volontari.

Oltre a questo, la Misericordia acquisisce anche la proprietà della chiesa di via Roma, dedicata alla Medaglia Miracolosa, eretta all’ombra dell’orfanotrofio nel 1936, e dell’edificio adiacente posto tra via Roma e via Ronchi e della casa vacanze per le orfanelle a Sassofortino.

Il consiglio d’amministrazione del San Lorenzo ha individuato nella Misericordia un partner ideale per opportunità di ispirazione e intenti nel proseguire e ampliare l’attività dell’istituto. Un’operazione di grande importanza non solo per i soggetti coinvolti, ma per l’intera comunità cittadina.

Un ringraziamento speciale allo Studio Notarile Associato Giorgetti – Sensi: grazie di cuore ai notai Luciano Giorgetti e Costanza Sensi e a tutto il loro staff per la preziosa collaborazione, l’attenzione e la cura con cui ci hanno accompagnato in questo fondamentale traguardo.