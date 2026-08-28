GROSSETO – Due giorni dedicati ai motori, con spettacoli di freestyle, auto e moto d’epoca, raduni, birra artigianale, street food e musica. Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna al Centro Fiere di Grosseto il Grosseto Motor Village, manifestazione che nel 2026 raggiunge la quarta edizione.

Il cuore dell’evento sarà ancora una volta la grande Arena Motor Village, dove arriverà il Daboot Fmx di Vanni Oddera e Max Bianconcini, team di Freestyle Motocross i cui rider saranno protagonisti di spettacoli con salti, evoluzioni e acrobazie.

Birra artigianale, street food e musica

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna anche il J-Beer Village, realizzato in collaborazione con la software house grossetana J-Software. Saranno presenti birrifici selezionati con diverse produzioni artigianali, mentre l’offerta sarà completata da truck e street food. Un’area pensata come punto di incontro durante le due giornate, tra tavoli, musica e proposte gastronomiche.

Il Centro Fiere ospiterà inoltre club e community del mondo motociclistico, con protagonisti alcuni dei marchi simbolo delle due ruote, da Harley-Davidson a Indian, Royal Enfield e Triumph.

Auto e moto d’epoca e un omaggio ai 120 anni della Lancia

In contemporanea con il Motor Village si svolgerà la 27esima Mostra Scambio Auto e Moto d’Epoca, appuntamento dedicato a collezionisti e appassionati con auto e moto d’epoca, vetture storiche e youngtimer.

Grazie al contributo del club Amas, il piazzale antistante il Centro Fiere accoglierà anche un raduno di auto d’epoca organizzato dal club senese Scame. Le vetture raggiungeranno la manifestazione dopo aver percorso le strade della provincia di Grosseto. I possessori di mezzi storici potranno inoltre partecipare esponendo la propria auto o moto negli spazi dedicati oppure mettendola in vendita.

Tra le novità più importanti dell’edizione 2026 ci sarà l’omaggio alla Lancia per i 120 anni dalla nascita del marchio. Nel padiglione 1 sarà allestita una selezione di vetture storiche: una sorta di “Museo Lancia” attraverso il quale ripercorrere l’evoluzione del design e dell’automobilismo italiano attraverso alcuni dei modelli che hanno reso celebre il marchio.

Vespa Village, camper e customizzatori

Il padiglione 2 sarà invece dedicato al Vespa Village, con modelli storici, versioni speciali, club e collezionisti dello scooter italiano.

Per la prima volta il Motor Village aprirà inoltre al mondo del turismo itinerante, con raduni di camper ed equipaggi che potranno trascorrere il weekend al Centro Fiere e approfittarne per visitare Grosseto e la Maremma.

Nelle aree espositive troveranno spazio anche customizzatori, artigiani e artisti specializzati nella trasformazione e personalizzazione di moto, accessori e componenti.

Spazio anche ai più piccoli con il Motor Village Kids, che proporrà attività interattive, giochi e iniziative legate ai motori, alla meccanica e alla sicurezza stradale.

Sabato sera il Motor Village continua con la musica

La manifestazione non si fermerà al tramonto. Sabato 3 ottobre sarà infatti la volta del Motor Village on the night, la serata dedicata alla musica e all’intrattenimento.

«Il Grosseto Motor Village rappresenta una vetrina strategica per il territorio – afferma Paolo Rossi, presidente di Grossetofiere – grazie alla capacità di attrarre pubblico proveniente da diverse aree della Toscana e del Centro Italia. La manifestazione contribuisce a diffondere un’immagine moderna, dinamica e attrattiva della città, rafforzando il posizionamento di Grosseto come destinazione capace di ospitare eventi di grande richiamo in un periodo di bassa stagionalità».

«Come sempre metteremo il nostro lavoro a disposizione di tutta la città – aggiunge Carlo Pacini, direttore di Grossetofiere – mettendo a frutto tanti anni di esperienza nell’organizzazione di grandi eventi. Per il Motor Village proponiamo offerte vantaggiose, con biglietto omaggio fino ai 14 anni e ampi parcheggi gratuiti, che permetteranno ai visitatori di raggiungere comodamente il Centro Fiere».

L’appuntamento con il Grosseto Motor Village 2026 è dunque per sabato 3 e domenica 4 ottobre al Centro Fiere di Grosseto.