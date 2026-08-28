GROSSETO – Con dolore, ma nella speranza sicura della risurrezione e della vita eterna, la Chiesa di Grosseto riconsegna a Dio l’anima di don Michele Lamberti, sacerdote.

Don Michele è deceduto questa notte, 28 agosto, nel reparto di leniterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era ricoverato da alcuni giorni di fronte a un ulteriore aggravamento delle sue condizioni.

La Messa di esequie sarà celebrata sabato 29 agosto, alle ore 11, nella sala don Zeno, a Nomadelfia.

La salma, dalle 10 di questa mattina, è composta all’obitorio del nosocomio cittadino, dove chi lo desidera potrà portare il suo saluto ed esprimere il suo grazie a don Michele.

Da mesi ormai don Michele stava affrontando la battaglia contro la malattia, dopo un malore che lo aveva colto nella canonica di Batignano. Soccorso da alcuni fedeli che, preoccupati, vi si erano recati non vedendolo arrivare in chiesa per la Messa, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Alle Scotte di Siena era stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico, ma le speranze di una possibile ripresa erano state fin da subito pochissime.

Aveva 57 anni. Era nato infatti a Brescia il 2 maggio 1966. Era sacerdote da 21 anni.

Dopo gli studi e alcuni anni di lavoro in un istituto bancario, era giunto in Maremma attratto dall’esperienza di Nomadelfia. L’ingresso nel seminario di Grosseto, gli studi di teologia a Siena lo avevano portato, il 19 novembre 2005, a ricevere l’ordinazione presbiterale nella cattedrale di Grosseto per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del vescovo Franco Agostinelli.

È stato per 11 anni parroco ad Arcille e dall’ottobre 2020 a Batignano. Per un periodo, negli anni passati, aveva curato a livello diocesano il servizio di animazione dei chierichetti.

Carattere originale, gentile, semplice e profondo, molto legato alla devozione dei santi, ha condotto una vita semplice.

Particolarmente appassionato di ornitologia e con una forte predisposizione verso la cura del creato, ha scritto anche alcuni libri dedicati a queste sue passioni, legandole alla visione biblica.

Aveva una particolare attenzione anche verso l’ambito delle comunicazioni sociali, che lo aveva portato a collaborare, in varie circostanze, con Toscana Oggi-Rinnovamento e a curare, per alcuni anni, uno spazio di approfondimento spirituale sulla radio locale Rbc.

“Ringraziamo il Signore, datore di vita, per il tratto di cammino che ci ha fatto compiere con don Michele – dice il vescovo Bernardino – e per il suo ministero sacerdotale offerto in questa terra. Ringraziamo anche tutte le persone che in questi mesi sono state di conforto e di sostegno a don Michele, in modo particolare la comunità di Nomadelfia che lo ha accolto dopo le dimissioni dall’ospedale e ci stringiamo con affetto alla mamma e al fratello”.