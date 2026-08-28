ROCCALBEGNA – sono in corso da oggi pomeriggio le ricerche di una donna anziana, che si è smarrita nella zona di Roccalbegna.

A dare l’allarme i familiari della donna, 86 anni, che si sarebbe persa in una zona di campagna.

Le ricerche, da parte di Vigili del fuoco e protezione civile, stanno interessando una zona tra macchia e bosco.

Si teme l’arrivo della notte che renderà più difficoltose le ricerche.

Sul posto, è stato istituito il Posto di Comando Avanzato del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, dal quale vengono coordinate le operazioni di ricerca.

Per le attività sono stati attivati i nuclei cinofili e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della Toscana dei Vigili del Fuoco, che stanno giungendo sul posto.

Oltre al personale dei Vigili del Fuoco, è presente anche personale cinofilo della Croce Rossa Italiana.

Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso.

Notizia in aggiornamento