SANTA FIORA – È stata presentata al pubblico, nella cornice del teatro comunale Andrea Camilleri, la stagione teatrale 2026/2027, promossa dal Comune di Santa Fiora e dalla Fondazione Santa Fiora Cultura.

L’appuntamento di fine agosto si è ormai consolidato come il momento dedicato all’annuncio della nuova stagione e, contestualmente, all’apertura della campagna abbonamenti. A illustrare il programma sono intervenuti il direttore artistico del Teatro Camilleri, Roberto Nicorelli, e l’assessore alla Cultura del Comune di Santa Fiora, Serena Balducci.

La stagione prenderà il via a dicembre con Martina Colombari, protagonista di Venerdì 13, testo di Jean-Pierre Martinez per la regia di Roberto Ciufoli. In scena con lei Gianmarco Crò e Federico Maria Isaia, per una commedia ambigua e divertente, capace di giocare sulle situazioni e sugli equivoci.

Sarà poi la compagnia grossetana La Barcaccia a portare sul palcoscenico Rumori fuori scena, la celebre e irresistibile commedia di Michael Frayn, con la regia di Eduardo Vozzi. Sul palcoscenico Cristina Mazzi, Riccardo Pieri, Katia Fini, Andrea Strati, Chiara Faenzi, Carlo Urbano, Ciro Sbrulli, Laura Ormezzano e Cesare Nigrelli.

Il nuovo anno si aprirà con un appuntamento di grande rilievo: Collezioni, con Pacifico, accompagnato al pianoforte da Carlo Gaudiello. Cantautore tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, Pacifico ha firmato brani per alcuni dei più importanti artisti della scena nazionale, tra cui Adriano Celentano, Gianna Nannini e Francesco Gabbani. In questo spettacolo racconterà la genesi delle sue canzoni, gli incontri e le storie che ne hanno accompagnato la nascita.

La compagnia Confine Zero proseguirà, in continuità con il percorso intrapreso negli anni passati, la propria ricerca sui classici portando in scena Rane di Aristofane, in una versione moderna e coinvolgente. L’adattamento è di Francesco Tozzi, che sarà sul palcoscenico insieme ad Antonio Bandiera, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi e Giorgio Coppone, con la regia di Guido Targetti.

A febbraio sarà la volta di Paolo Nani con La lettera, spettacolo che da trent’anni gira il mondo e ha collezionato repliche e riconoscimenti, con la regia di Nullo Facchini. L’attore porta in scena una stessa situazione attraverso una molteplicità di modalità espressive, dando vita a un meccanismo teatrale sempre sorprendente e comico, che ha reso lo spettacolo uno dei titoli più apprezzati della scena internazionale.

Sempre a febbraio, Antonella Attili, volto noto del cinema e della fiction italiana, porterà per la prima volta in scena un testo scritto da lei, Niente di tutto questo è reale, che debutterà proprio al Teatro Camilleri di Santa Fiora. Una prima assoluta che rappresenta uno dei piccoli gioielli della nuova stagione.

A marzo Marina Massironi sarà protagonista di Ma che razza di Otello?, testo di Lia Celi e musiche per arpa di Monica Micheli. Uno spettacolo in cui l’attrice propone, con ironia e sensibilità musicale, il proprio punto di vista sulla tragedia shakespeariana e sul melodramma verdiano.

A chiudere la stagione sarà Piano solo, spettacolo-concerto di Sergio Cammariere, accompagnato da Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax. L’artista crotonese ripercorrerà i suoi più grandi successi in una dimensione raccolta, particolarmente adatta alla suggestiva atmosfera del Teatro amiatino.

“Da dicembre si aprirà il sipario sulla nuova stagione teatrale del Camilleri – dichiara Serena Balducci, assessore alla Cultura del Comune di Santa Fiora -, caratterizzata quest’anno da prosa e musica, con il giusto equilibrio tra impegno, divertimento e spensieratezza. Abbiamo ascoltato i suggerimenti degli spettatori per costruire una stagione che possa soddisfare un pubblico sempre più ampio e diversificato, mantenendo decisamente alta la caratura degli spettacoli, a costi sempre molto accessibili. Il settore cultura del Comune di Santa Fiora continua ad arricchirsi e l’amministrazione continua convintamente ad investire anche sull’offerta culturale autunno/invernale e di intrattenimento del nostro teatro. Un ringraziamento particolare va alla nostra Fondazione Santa Fiora Cultura, alla Presidente Marianna Pizzetti e a Roberto Nicorelli, direttore artistico della stagione teatrale. Vi aspettiamo a teatro”.

“Ancora una stagione importante, soprattutto se consideriamo le dimensioni del nostro teatro – afferma Roberto Nicorelli, direttore artistico del Teatro Andrea Camilleri -. I 208 posti, tutti in platea, restituiscono al pubblico un contesto intimo e familiare, capace però di ospitare grandi nomi della musica e della recitazione. La Stagione del Camilleri sta consolidando un proprio profilo di alto livello ed è stimolante proporre, in un unico programma, grandi classici della scena mondiale, drammaturgia contemporanea europea e la più raffinata musica d’autore italiana. Ci rivolgiamo a un pubblico attento e partecipe, del quale ascoltiamo pareri e suggerimenti. È anche grazie a questo confronto che costruiamo stagione dopo stagione un’offerta di qualità, mantenendo accessibili i costi per il pubblico. Un risultato possibile grazie al sostegno e al lavoro del Comune di Santa Fiora e della Fondazione Santa Fiora Cultura”.

La campagna abbonamenti 2026/2027 è aperta. Agli abbonati alla scorsa stagione è riservato un diritto di prelazione del posto a sedere fino a sabato 26 settembre.

Di seguito il programma della stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Comunale Andrea Camilleri di Santa Fiora:

Sabato 5 dicembre 2026

Venerdì 13

di Jean-Pierre Martinez

con Martina Colombari, Gianmarco Crò, Federico Maria Isaia

regia Roberto Ciufoli

Sabato 19 dicembre 2026

Rumori fuori scena

di Michael Frayn

con La Barcaccia

regia Eduardo Vozzi

Sabato 9 gennaio 2027

Collezioni

di e con Pacifico

musiche dal vivo Carlo Gaudiello

Sabato 30 gennaio 2027

Rane

da Aristofane

drammaturgia Francesco Tozzi

con Confine Zero

regia Guido Targetti

Venerdì 12 febbraio 2027

La lettera

di e con Paolo Nani

regia Nullo Facchini

Sabato 27 febbraio 2027

Niente di tutto questo è reale

di e con Antonella Attili

consulenza drammaturgica Federico Malvaldi

Sabato 20 marzo 2027

Ma che razza di Otello?

di Lia Celi

con Marina Massironi

musiche per arpa Monica Micheli

regia Massimo Navone

Sabato 17 aprile 2027

Piano solo

con Sergio Cammariere

musiche dal vivo Giovanna Famulari, Daniele Tittarelli

Per informazioni e abbonamenti:

Teatro Comunale Andrea Camilleri, via S. Rocco – Santa Fiora (Gr)

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