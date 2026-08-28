SCANSANO – Un viaggio dall’entroterra alla costa, affrontato con la consapevolezza di dover monitorare la propria salute, ma conclusosi con un nulla di fatto e tanta frustrazione. La destinazione dell’anziano partito da Poggioferro era l’Ospedale di Orbetello, per una visita dermatologica. Una visita che, però, non è mai avvenuta.

A raccontare quanto successo lunedì 24 agosto è lo stesso protagonista. «Sono partito percorrendo quei 40-45 chilometri di strade non proprio agevoli che ci separano da Orbetello – racconta – A questa visita dermatologica programmata da mesi non potevo certo mancare. Avendo avuto qualche problema in passato, questi controlli periodici rimangono fondamentali, mi aiutano a tenere sotto controllo eventuali insorgenze o complicazioni».

«Questo appuntamento cadeva in un momento per me cruciale – ricorda – nel frattempo mi era sorta un’irritazione piuttosto fastidiosa, e volevo sottoporla subito all’attenzione dello specialista per capire come risolvere».

L’arrivo al presidio ospedaliero lagunare, tuttavia, ha riservato un’amara sorpresa. «Arrivato a Orbetello, scopro che il medico quel giorno non è potuto essere presente – racconta l’uomo – Nessuno mi aveva avvisato in anticipo. Ho cercato subito in ospedale informazioni su come fare, a chi rivolgermi per recuperare l’appuntamento, ma l’unica soluzione che ho trovato è stata quella di farmi segnare in un elenco, insieme alle altre persone rimaste senza visita come me, per poi essere ricontattato».

«Non avendo ricevuto alcuna chiamata a breve però, ho deciso di richiamare subito il giorno dopo il Cup per farmi ridare un appuntamento in tempi rapidi – racconta l’uomo – Mi hanno dato la nuova visita sì, ma a gennaio del prossimo anno».

Una prospettiva che oggi lascia il cittadino scansanese in un limbo di forte incertezza e preoccupazione. «Adesso non so davvero che fare – racconta – vista anche l’insorgenza di questo nuovo problema cutaneo e il fastidio che mi provoca, sono fortemente indeciso a questo punto se andare o no al Pronto soccorso. Vorrei evitarlo, ma d’altra parte aspettare fino a gennaio così non è piacevole».

La risposta della Asl e la soluzione

«Il cittadino è stato ricontattato, ha eseguito la visita dermatologica all’Ospedale di Grosseto e gli è stato contestualmente programmato anche il successivo controllo» fanno sapere dalla Asl Tse in merito al disservizio segnalato.

«Purtroppo la dottoressa incaricata delle visite a Orbetello aveva avuto un improvviso problema di salute e la mattina stessa non è stato possibile avvisare tempestivamente tutti i pazienti in agenda — precisano dall’Azienda sanitaria — Ci scusiamo sinceramente per l’accaduto e comprendiamo appieno il disagio arrecato, sia al signore che agli altri pazienti in attesa».

«Tutti gli utenti inseriti nell’elenco dei servizi non erogati sono stati progressivamente ricontattati per riprogrammare la visita nella prima data utile — rassicura la Asl — Nel caso specifico, poiché l’utente aveva già provveduto ad effettuare autonomamente una nuova prenotazione tramite Cup per il mese di gennaio, il sistema informatico non ha segnalato la priorità della sua posizione, risultando formalmente già coperto da una prenotazione per la medesima prestazione. Per questo motivo la chiamata di recupero non è partita subito. Non appena emersa la criticità, la struttura si è immediatamente attivata per prendere in carico direttamente il paziente, garantendogli la prestazione e la continuità assistenziale».