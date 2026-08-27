GROSSETO – L’impresa edile Fratelli Massai di Grosseto ha deciso di sostenere l’attività della Pubblica assistenza Humanitas con un contributo di 2.000 euro destinato alle spese di acquisto della nuova ambulanza. Per ringraziare l’azienda della famiglia Massai, da parte nostra abbiamo applicato un adesivo con il marchio aziendale alla livrea della nostra ambulanza.

«Siamo davvero contenti che una realtà imprenditoriale grossetana storica come la Fratelli Massai abbia deciso di darci una mano, apprezzando il lavoro che facciamo per la comunità – spiega Anna Guidoni, responsabile del fundraising di Humanitas – In questi ultimi due anni abbiamo fatto molti investimenti, a partire da quello sulla nuova sede, oppure come l’acquisto di una nuova moderna ambulanza. Avere al nostro fianco aziende del territorio è motivo di orgoglio, anche perché questo rappresenta il riconoscimento implicito dell’importanza del lavoro dei nostri volontari, ai quali va tutta la nostra gratitudine».

Humanitas Grosseto sta facendo una campagna di adesione a sostegno delle attività associative, coinvolgendo le aziende che operano nel territorio. «Per dare visibilità e riconoscimento alla loro filantropia – spiega il presidente di Humanitas, Christian Sensi – abbiamo pensato di dedicare una parete della grande sala riunioni della nostra nuova sede ai loghi delle aziende che ci sostengono. Un modo per esprimere loro la nostra gratitudine e fare comunità intorno a un progetto solidaristico come quello di Anpas: come nel caso della famiglia Massai che ha dimostrato concretamente di credere nella responsabilità sociale d’impresa».