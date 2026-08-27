ALBERESE – È stata realizzata all’ingresso di Alberese una nuova installazione dedicata alla figura del buttero, elemento fortemente rappresentativo della storia e della tradizione maremmana.

L’intervento intende valorizzare l’identità della frazione attraverso un simbolo riconducibile al rapporto storico tra comunità, attività agricole, natura e territorio. Questa figura richiama una tradizione che nel tempo ha contribuito a caratterizzare la cultura locale e che continua a rappresentare valori quali impegno, coraggio, libertà e rispetto per l’ambiente e per la terra.

Questo nuovo allestimento si propone quindi come un elemento di accoglienza e riconoscibilità per Alberese, contribuendo a rafforzare il legame tra il paesaggio, la memoria e l’identità della comunità locale.