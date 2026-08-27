MONTE ARGENTARIO – È arrivato all’Argentario, e precisamente a Porto Ercole, il Boardwalk, il superyacht di 117 metri di proprietà dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Stimato intorno ai 450 milioni di euro, il colosso del mare è stato costruito dai cantieri navali tedeschi Lürssen (foto Ezio Cairoli).

Un colosso da 450 milioni

L’imbarcazione dispone di sette ponti, due eliporti, piscine, una spa, un cinema-teatro e persino un piccolo campo da golf. Dietro il profilo dalle linee tradizionali, il Boardwalk nasconde una serie di soluzioni innovative, tra cui una beach club, una grande piscina con Jacuzzi, una palestra e il putting green. Con i suoi 117 metri, è stato consegnato all’armatore nella primavera del 2026. Forbes

Il tour lungo le coste italiane

L’imbarcazione è protagonista di un tour lungo le coste italiane, con recenti tappe in luoghi come Venezia, la Sardegna e Porto Ercole. Il proprietario, Tilman Fertitta, imprenditore texano di 69 anni, ha trascorso l’estate navigando lungo le coste italiane. Il suo progetto estivo con il Boardwalk punta a coltivare le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia, con l’ambasciatore nei panni di ospite a bordo della sua residenza galleggiante. CNN