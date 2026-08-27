SCARLINO – “Erbacce infestanti, muretti a secco pericolanti, totale assenza di controlli sulla sosta selvaggia, un concreto rischio incendi e aree pubbliche completamente al buio”. È questo il quadro allarmante che emerge dalle numerose segnalazioni raccolte dal gruppo “Scarlino nel Cuore” direttamente dai residenti e da molti genitori preoccupati per la sicurezza dei propri figli.

A farsi portavoce del disagio dei cittadini è il gruppo consiliare, che evidenzia come la cura del territorio e la sicurezza quotidiana siano finite all’ultimo posto nell’agenda dell’amministrazione comunale.

“Mentre la giunta si riempie la bocca con grandi progetti turistici, la realtà quotidiana di chi vive a Scarlino Paese è fatta di totale abbandono,” attacca il gruppo di opposizione. “La situazione dell’area sotto il castello è emblematica e pericolosa: ci sono muretti a secco che stanno letteralmente franando, olivi non potati e una giungla di sterpaglie non tagliate. Parliamo di una bomba a orologeria per il rischio incendi, proprio a ridosso del centro storico abitato. A questo si aggiunge l’orto di Veo, dove la notte si registrano bivacchi e campeggi abusivi con le tende: in queste condizioni di siccità e incuria, basta un mozzicone di sigaretta per scatenare un disastro”.

La rabbia dei cittadini, riportata da Scarlino nel Cuore, tocca il culmine sulla sicurezza delle aree frequentate dalle famiglie: “L’area del parco giochi è avvolta nell’oscurità, illuminata da un unico lampione. Per accedervi, bambini e genitori devono affrontare scale in legno completamente al buio, che si presentano peraltro instabili e rotte. Come se non bastasse, lo stato di degrado della strada all’interno delle mura è gravissimo: nella zona di San Donato, ad esempio, sono presenti vere e proprie voragini dove chiunque rischia di cadere e farsi male seriamente”.

Le critiche si spostano poi sulla viabilità e sulla cronica carenza di decoro urbano: “Il parcheggio del castello è ormai diventato un’area di campeggio abusivo a cielo aperto, con camper che sostano per giorni togliendo preziosi parcheggi ai residenti, nel totale disinteresse dell’Amministrazione. Spostandosi lungo la panoramica dal castello, la situazione non migliora: i parcheggi fuori dalla banchina sono estremamente pericolosi a causa della totale mancanza di illuminazione pubblica serale, con il rischio per gli automobilisti di sbanchinare e cadere di sotto. Poco più avanti, la carreggiata è dissestata dalle radici dei pini che emergono pericolosamente, ed è costantemente ricoperta da aghi scivolosi mai rimossi. A questa incuria generale si unisce la carenza di servizi basilari: in tutto il centro storico ci sono pochissimi cestini per i rifiuti, collocati solo nella zona centrale, mentre in aree come San Donato e la parte della Rocca non ce n’è traccia”.

Il gruppo conclude con un duro richiamo alla Giunta Travison: “Dal Piazzale della Stella, ridotto in uno stato pietoso, fino alle vie della Rocca invase da erbacce e sporcizia, il centro storico mostra una trascuratezza inaccettabile. Persino la gestione della colonia felina del castello è fuori controllo, con cibo lasciato per strada che attira ulteriore degrado. Non spetta a noi spiegare come si amministra o come si mettono in sicurezza le strade, ma pretendiamo che vengano prese misure immediate. Governare Scarlino non significa solo fare passerella, ma garantire decoro, sicurezza e qualità della vita a chi paga le tasse per vivere qui tutto l’anno”.