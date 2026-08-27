GROSSETO – «Ci è stato insegnato che se giochi da grande sei un MONGOLO». È la frase, contenuta in una campagna pubblicitaria diffusa sui social da una palestra della città, a scatenare la reazione del garante della disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, che è intervenuto pubblicamente sul contenuto, nel quale il termine “mongolo” viene utilizzato come espressione dispregiativa e sinonimo di incapacità o di ridicolo.

«Le parole non sono neutre»

«Pur comprendendo l’intento dichiarato della campagna, volto a promuovere il gioco e la possibilità di riscoprire, anche da adulti, il piacere di giocare senza sentirsi giudicati, non posso ritenere appropriata la scelta linguistica utilizzata per veicolare questo messaggio – spiega il Garante –. Le parole non sono neutre. Alcune espressioni, soprattutto quando storicamente utilizzate per denigrare persone con una determinata condizione o disabilità, possono ferire, alimentare stereotipi e contribuire a mantenere vivo un linguaggio discriminatorio che la nostra società dovrebbe invece impegnarsi a superare».

Il termine utilizzato, sottolinea il garante, ha avuto per lungo tempo una funzione dispregiativa nei confronti delle persone con disabilità intellettiva e, proprio per questo, il suo impiego come sinonimo di “stupido”, “ridicolo” o “infantile” non può essere considerato una semplice provocazione pubblicitaria priva di conseguenze.

«La comunicazione ha una responsabilità sociale»

«Il punto non è mettere in discussione la libertà di espressione o l’attività della palestra, né attribuire intenzioni discriminatorie a chi ha realizzato il contenuto – prosegue –. Il punto è ricordare che la comunicazione commerciale ha una responsabilità sociale, soprattutto quando utilizza termini che riguardano direttamente la dignità di una parte della popolazione. A maggior ragione, dopo che è stata segnalata l’inopportunità dell’espressione utilizzata e richiesto di modificare o rimuovere il contenuto, sarebbe stato auspicabile un gesto di attenzione e di responsabilità».

«Come garante della disabilità non posso quindi esimermi dal manifestare pubblicamente il mio dissenso – aggiunge –. Credo fermamente che si possa essere ironici, provocatori e originali senza utilizzare la disabilità o una condizione personale come termine di paragone negativo. La vera sfida culturale è proprio questa: scardinare i pregiudizi senza crearne o rafforzarne altri».

L’invito alla palestra

«Invito pertanto la palestra a riconsiderare il contenuto della propria comunicazione e a procedere alla sua modifica o rimozione, trasformando questa occasione in un momento di riflessione e di sensibilizzazione – conclude il Garante –. Il rispetto della dignità delle persone con disabilità non è una questione di sensibilità personale né un limite alla creatività: è un principio di civiltà, inclusione e responsabilità collettiva. Continuerò a promuovere una cultura nella quale nessuna persona, nessuna condizione e nessuna disabilità vengano utilizzate come insulto, metafora negativa o strumento per suscitare ilarità. Perché una comunicazione davvero inclusiva non è quella che invita tutti a giocare: è quella nella quale nessuno viene lasciato indietro, nemmeno attraverso le parole».