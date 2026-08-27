MASSA MARITTIMA – L’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima è interessato da una serie di interventi con l’obiettivo di potenziare l’alimentazione elettrica dell’intero presidio, aggiornando gli impianti alle più recenti tecnologie di mercato.

Un ammodernamento che rafforza l’affidabilità dell’impianto elettrico, elemento cruciale per la sicurezza di pazienti e operatori sanitari.

I lavori, finanziati con risorse della Asl Toscana sud est per un importo complessivo di 600mila euro e che termineranno entro fine anno, prevedono l’ampliamento della cabina elettrica, con la realizzazione di un nuovo spazio dedicato ad accogliere i nuovi impianti. È prevista, inoltre, la sostituzione dei principali componenti dell’impianto elettrico e del generatore di riserva.

Durante alcune fasi del cantiere sarà necessario scollegare temporaneamente l’alimentazione elettrica: in questi momenti entreranno in funzione i generatori di riserva, così da garantire la continuità dei servizi e ridurre al minimo i possibili disagi.