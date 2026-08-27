GROSSETO – Caldo, afa e tempo in prevalenza stabile sulla Maremma tra oggi, giovedì 27 agosto, e domani, venerdì 28 agosto. Il sole resterà protagonista, pur con velature e qualche addensamento, soprattutto lungo la costa. Le temperature saliranno ulteriormente venerdì, quando nell’entroterra si potranno raggiungere i 35-36 gradi. Le indicazioni di 3BMeteo trovano conferma nel bollettino del Centro Funzionale Regionale della Toscana, che segnala caldo in aumento e umidità elevata.

Oggi giovedì 27 agosto

Giornata estiva e molto calda, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso e qualche nube in più sulla costa. A Grosseto le temperature si attestano intorno ai 22-35 gradi. Sul nord della provincia, Follonica si mantiene attorno ai 33 gradi, mentre a Massa Marittima si va dai 22 ai 35 gradi. Sull’Amiata, a Castel del Piano, valori tra 22 e 32 gradi. Più contenute le massime nella zona lagunare, con Orbetello tra 26 e 31 gradi, mentre sul promontorio dell’Argentario Porto Santo Stefano arriva intorno ai 34 gradi.

Domani venerdì 28 agosto

Venerdì il caldo farà un altro passo avanti. A Grosseto sono previsti circa 24-36 gradi, con condizioni prevalentemente soleggiate. A nord Follonica toccherà circa 33-34 gradi, mentre Massa Marittima oscillerà tra 24 e 34 gradi. Caldo intenso anche sull’Amiata, dove Castel del Piano potrà raggiungere i 36 gradi, con minima sui 25. A sud Orbetello resterà tra 27 e 30 gradi, mentre a Porto Santo Stefano si potranno raggiungere i 35 gradi.

Venti, mare e afa

Il vero elemento da tenere d’occhio sarà l’afa, accentuata dagli elevati tassi di umidità. Il Centro Funzionale prevede venti meridionali, con rinforzi di Scirocco sulla costa meridionale venerdì. Il mare sarà generalmente tra poco mosso e mosso. Non emergono, invece, fenomeni meteorologici significativi nella vigilanza regionale per le due giornate.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo