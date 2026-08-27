ORBETELLO – La giunta municipale ha approvato questa mattina il finanziamento di 200mila euro stanziati dalla Regione Toscana per il progetto esecutivo della messa in sicurezza del versante del tratto di costa “Il Cannone”.

Dopo la progettazione preliminare, ora arriva lo stanziamento del contributo per finanziare il progetto esecutivo: «Dalla progettazione preliminare commissionata dal Comune – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – è emerso che sono necessari un milione e 840mila euro per la messa in sicurezza del versante del tratto di costa “Il Cannone”. E oggi, grazie allo stanziamento del contributo, possiamo dare il via libera al progetto esecutivo».

«Come Comune – aggiunge in conclusione il primo cittadino – ci siamo offerti di essere il soggetto attuatore dell’intervento. Dopo diverse riunioni con Regione e Genio Civile, oggi arrivano i primi 200mila euro per il progetto esecutivo. I miei più sentiti ringraziamenti per l’impegno e il lavoro vanno al nostro ufficio lavori pubblici e al consigliere delegato Roberto Berardi e, chiaramente, alla Regione Toscana».