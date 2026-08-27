Manciano. Dopo l’eclissi solare e il picco delle Perseidi, il cielo di fine agosto si prepara a regalare il suo terzo, grande appuntamento astronomico. Nelle prime ore di venerdì 28 agosto, infatti, le luci del crepuscolo mattutino faranno da cornice a un’affascinante eclissi parziale di Luna, visibile per buona parte anche dall’Italia e dalla Maremma.

A dare alcuni suggerimenti utili per l’osservazione è l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, che proprio a Montauto, nel comune di Manciano (tra i cieli più puri e privi di inquinamento luminoso d’Italia), scruta e condivide con il mondo le meraviglie del cosmo, attraverso occhi robotici avanzati.

«Dopo l’eclissi di Sole e il picco delle Perseidi del 12 agosto – spiega Gianluca Masi – il cielo è pronto ad allestire il terzo, grande spettacolo di questo mese, così ricco di emozioni astronomiche: l’eclissi parziale di Luna delle prime ore del 28 agosto. Il fenomeno sarà visibile per più della metà anche dall’Italia, da cui ammireremo la prima parte, fino a poco oltre il momento clou».

Gli orari del fenomeno: Luna rossa (o luna “di sangue”) all’alba

L’eclissi prenderà il via nel cuore della notte per raggiungere il suo apice poco prima del sorgere del Sole, ecco tutte le tappe descritte da Masi:

Ore 3:23: la Luna farà il suo primo ingresso nella penombra terrestre .

. Ore 4:33: il satellite comincerà a immergersi nell’ ombra vera e propria della Terra , dando inizio alla fase più suggestiva.

, dando inizio alla fase più suggestiva. Ore 6:12: si raggiungerà il massimo dell’eclissi. In questo momento oltre il 96% del disco lunare sarà avvolto dall’ombra del nostro pianeta, quasi sfiorando la totalità.

«A quel punto la Luna sarà ormai molto bassa a occidente, nel bel mezzo del crepuscolo mattutino, visto l’imminente sorgere del Sole – sottolinea l’astrofisico – Durante il massimo dell’eclissi, la Luna mostrerà la colorazione rossastra tipica di queste fasi profonde e della totalità».

Come e dove osservarle l’eclissi di luna

Per godere al meglio dello spettacolo dai cieli della Maremma sarà fondamentale posizionarsi nel modo corretto: al momento del massimo (ore 6:12) la Luna si troverà infatti a pochissimi gradi di altezza sull’orizzonte Ovest.

«Analogamente all’eclissi di Sole del 12 agosto – raccomanda Masi – anche questa lunare impone la scelta di un sito osservativo dal quale l’orizzonte risulti sgombro da ostacoli in direzione ovest. I propri occhi o un piccolo binocolo sono sufficienti per godere dello spettacolo».

Le colline maremmane e le campagne di Manciano offrono punti di vista ideali, purché si scelga una radura o un’altura con vista completamente aperta verso ponente. E la Maremma, in generale, ha in seno diversi palcoscenici dal quale ammirare lo spettacolo.

Si può comunque seguire l’evento anche comodamente da casa o attraverso strumentazioni professionali, il Virtual Telescope Project trasmetterà comunque l’eclissi in diretta streaming sul proprio sito web (www.virtualtelescope.eu).

Si tratta di un appuntamento da non perdere soprattutto per gli appassionati, anche perché, come ricorda infine Gianluca Masi, per assistere a un evento ancora più imponente bisognerà attendere diverso tempo: «Un’eclissi lunare totale più importante di questa ci sarà solo tra il 31 dicembre 2028 e il 1° gennaio 2029».