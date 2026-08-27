MASSA MARITTIMA – Lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre saranno due giorni di lavori intensi sulla rete idrica che interessa parte delle colline metallifere. Sono previsti interventi sulla condotta di adduzione per Monterotondo Marittimo, così come a Massa Marittima in via Burlamacchi. Ecco quello che c’è da sapere sugli orari di intervento e le mancanze temporanee di acqua.

Intervento sulla condotta di adduzione per Monterotondo Marittimo

Lunedì 31 agosto Acquedotto del Fiora sarà al lavoro per un intervento sulla condotta di adduzione per Monterotondo Marittimo.

I lavori, che interesseranno un tratto di condotta situato in via di Perolla a Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima, sono in programma dalle 8.30 alle 16 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Monterotondo Marittimo e nelle zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 16.

Massa Marittima, manutenzione in via Burlamacchi

Martedì 1 settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento sulla rete idrica in via Burlamacchi.

I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Burlamacchi, via Volturno e via del Poggetto. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

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