GROSSETO – La Regione Toscana ha prorogato fino a domenica 13 settembre 2026 compresa, su tutto il territorio regionale, il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi.
Il provvedimento è stato adottato sulla base delle previsioni elaborate dal Consorzio LaMMA, che indicano dai primi giorni di settembre una possibile rimonta anticiclonica, con condizioni di stabilità, temperature superiori alla media e un progressivo aumento degli indici di rischio verso valori medio-alti.
Durante il periodo interessato dalla proroga resta vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.