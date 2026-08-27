Foto di repertorio

FOLLONICA – A seguito dell’ultima ondata di maltempo caratterizzata da eccezionali fenomeni intensi e prolungati di scariche atmosferiche, si sono registrati ingenti e diffusi danni agli impianti della pubblica illuminazione. Il quartiere San Luigi è stato quello più colpito, con circa 40 punti luce danneggiati.

I ripristini che sono immediatamente possibili per disponibilità di materiali a magazzino non consentono un intervento diffuso e definitivo, poiché le moderne tecnologie installate non offrono soluzioni di mercato immediate e di facile reperibilità. Il disagio non potrà pertanto essere superato in tempi brevi, nonostante la pronta attivazione di ogni risorsa in disponibilità dell’amministrazione comunale.

“Il violento temporale ha causato danni diffusi con particolare interessamento del quartiere San Luigi, compromettendo 40 lampioni – dichiara l’assessore al decoro urbano, Sandro Marrini. Ci siamo subito attivati, ma i danni che coinvolgono l’elettronica degli apparecchi per l’illuminazione pubblica non consentono un rapido e completo ripristino del servizio”.

“Poiché la fornitura completa dei nuovi corpi illuminanti richiederà qualche settimana, abbiamo deciso di posizionare i materiali di ricambio già disponibili a magazzino, in maniera da garantire un minimo di servizio al quartiere più colpito. Chiediamo un po’ di pazienza ai residenti, che invitiamo alla prudenza nelle ore notturne. Ci scusiamo per il disagio temporaneo e ringraziamo i cittadini per la preziosa collaborazione”.