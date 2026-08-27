GROSSETO – Primi vagiti della stagione di serie C di basket per la Gea Grosseto che venerdì sera, alle 20,30, al Pala Austria si confronterà in una gara amichevole con lo Studio Arcadia Venturina, compagine che milita in DR1. Per gli appassionari sarà un’occasione per vedere all’opera i cinque nuovi arrivati e per applaudire ancora una volta il gruppo guidato da Silvio Andreozzi che nella passata stagione ha firmato un indimenticabile doblete.

In attesa dell’esordio in coppa Toscana di serie C, che avverrà fra due settimane, sul campo della Agliana, la formazione grossetana sta lavorando per provare gli schemi da utilizzare durante l’impegnativa stagione.

“Il gruppo è da amalgamare – sottolinea coach Silvio Andreozzi – i numeri ci sono, anche se c’è da fare i conti con una rosa giovanissima, che deve crescere. Nell’ambiente c’è tanto entusiasmo e voglia di far bene”.

La rosa a disposizione del tecnico Andreozzi (nella foto di Stefano Venezia), che sarà coadiuvato da Luca Terrosi, comprende Luca Purificato (guardia classe 1999, dall’Albano Laziale), Lorenzo Malentacchi, Lorenzo Scurti, Mirko Mari, Matteo Fei (ala grande classe 2006, scuola PGR, dal Chiusi)Alessandro Banchi, Davide Liberati, Dario Bisanti (classe 2008, dalla Mens Sana Siena U19, scuola PGR), Tommaso Martinelli (pivot classe 2007, ex Pallacanestro Grosseto). La novità più grande è Ivan Lucente, pivot di 204 cm., classe 2002: arriva dalla Navia La Magaya (quarta divisione spagnola). Laureato al Garden City Community College nel 2025. Lo scorso anno in 26 partite ha segnato 273 punti.

Non fanno più parte della rosa Edoardo Furi (che seguirà l’organizzazione della società), Tommaso Ense (impegni universitari), Danilo Ignarra (arruolato con i carabinieri), oltrer a Gabriele Ciacci e Dario Romboli passati alla Pallacanestro Grosseto.