GROSSETO. Un gesto di solidarietà concreta in un’estate segnata dal caldo intenso. L’azienda Uliveto ha donato alla Caritas diocesana di Grosseto 1300 bottigliette d’acqua da mezzo litro, destinate a sostenere il servizio “Abitare la notte”, con cui ogni sera vengono portati cibo e generi di conforto alle persone senza fissa dimora della città, non meno di 40 ogni sera.

«Nelle scorse settimane, anche a causa del forte e persistente caldo che ha caratterizzato l’estate, il consumo di acqua per il servizio è stato molto superiore al previsto, mettendo a dura prova le scorte a disposizione della Caritas – fa sapere la Diocesi – Di fronte a questa necessità, la Caritas diocesana si è rivolta a diverse aziende di imbottigliamento del territorio italiano chiedendo un aiuto: a rispondere con una donazione così significativa è stata Uliveto, la cui sede operativa è a Uliveto Terme (Pisa), che ha messo a disposizione 1300 bottigliette, un contributo prezioso per garantire continuità a un servizio che rappresenta, ogni sera, un punto fermo di vicinanza e di ascolto per chi vive per strada».

Il direttore della Caritas diocesana, don Enzo Capitani, ha voluto esprimere la propria gratitudine: «Il servizio di Abitare la notte vive ogni sera del sostegno di tante persone e realtà che scelgono di starci accanto, a partire da vari esercizi pubblici che ogni giorno, attraverso quello che abbiamo chiamato “giro briciole”, ci consegnano l’invenduto perché sia condiviso con chi è nel bisogno».

«La donazione di Uliveto arriva in un momento in cui le nostre scorte d’acqua erano davvero messe a dura prova dal caldo di queste settimane, e ci permette di continuare a offrire un gesto semplice ma essenziale a chi incontriamo per strada. Grazie per aver risposto con tanta generosità e tempestività al nostro appello».