ARCIDOSSO – Ancora grande podismo in provincia: dopo “la Mezza a Mezzanotte”, sabato il Corri nella Maremma Uisp farà tappa ad Arcidosso con tradizionale Marcia del Capercio, giunta alla 51esima edizione (nella foto di Roberto Malarby, la partenza dello scorso anno).

Come da tradizione, sarà festa anche per tanti bambini che dalle 15.30 si sfideranno con partenze per categorie. Alle 16.30 sarà la volta della camminata e Nordic Walking, mentre alle 18,30 partirà la gara vera e propria di 10 chilometri con il tradizionale giro di Begname. Partenza dal piazzale della Riconciliazione dove sarà posto anche l’arrivo. Nella passata edizione si imposero Francesco Mascherba che terminò dopo 32 minuti e 59 secondi mentre tra le donne Marcella Municchi prevalse dopo 39 minuti e 34.

Il record del percorso appartiene a Joachim Nshimirimana, che detiene anche il record del percorso che risale all’edizione 2011 quando fermò il crono dopo 32 minuti e 56 secondi . Tra le donne il record lo detiene Katerina Stankiewicz che nell’edizione del 2013 vinse con il tempo di 41 minuti e 47 secondi.