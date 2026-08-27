SORANO – Una nuova audioguida digitale accompagna cittadini e turisti alla scoperta del paese e dei suoi principali luoghi di interesse. Il progetto è stato realizzato dal Comune, su iniziativa dell’assessore a Eventi e manifestazioni, digitalizzazione e innovazione Luca Giustacori, in collaborazione con la Pro Loco di Sorano.

Attraverso un Qr code, che può essere inquadrato direttamente con lo smartphone, i visitatori possono accedere a un itinerario della durata di circa 40 minuti, pensato per raccontare la storia, il patrimonio e le particolarità del borgo. L’audioguida è disponibile in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo, così da rendere i contenuti facilmente fruibili anche dai turisti stranieri.

Il servizio utilizza la piattaforma Amuseapp (dove ci sono a disposizione anche altri itinerari nel comune) e permette di seguire il percorso in autonomia, utilizzando il proprio telefono. Uno strumento semplice che affianca la visita tradizionale e offre una nuova possibilità per conoscere Sorano, approfondendo la storia dei monumenti e dei luoghi più rappresentativi.

«Con questo progetto vogliamo mettere la tecnologia al servizio della valorizzazione del nostro patrimonio – dichiara l’assessore Luca Giustacori – offrendo ai visitatori uno strumento immediato e accessibile per conoscere meglio Sorano. L’audioguida consente di scoprire il borgo in autonomia e in diverse lingue, migliorando l’accoglienza turistica e rendendo la visita ancora più completa. Ringrazio la Pro Loco di Sorano per la collaborazione e per il lavoro svolto nella realizzazione dei contenuti».

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per promuovere Sorano attraverso strumenti innovativi, capaci di rendere il patrimonio storico e culturale sempre più accessibile e conosciuto.