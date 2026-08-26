GROSSETO – L’Università di Siena ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio destinata a studentesse e studenti vittime di violenza in ambito familiare per l’anno accademico 2026/2027.

La misura prevede un sostegno economico diretto di 12.000 euro annui lordi (erogati in rate mensili da 1.000 euro) e l’esonero totale dalla contribuzione universitaria per l’intero percorso di studi, fatta salva la tassa regionale (140 euro) e il bollo (16 euro), subordinato al mantenimento dei requisiti minimi di merito.

Possono candidarsi le persone che si immatricolano per la prima volta all’Università di Siena nell’A.A. 2026/2027, ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico non a numero programmato, e che risultino inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 80/2015. Le domande possono essere presentate dal 9 luglio al 15 settembre 2026 all’indirizzo [email protected].

Una misura, sottolinea la Cgil di Grosseto, che intercetta un bisogno che il sindacato conosce bene attraverso il proprio sportello Da.li.da., nato l’8 marzo 2024 per l’ascolto e il supporto alle lavoratrici che affrontano mobbing, violenza di genere e problematiche contrattuali, ma a cui si sono rivolte anche donne vittime di violenza in ambito familiare. «L’iniziativa dell’Università è lodevole perché è un sostegno concreto a chi sicuramente è in un periodo della propria vita in cui ha disperato bisogno di aiuto – dice Claudia Rossi, responsabile dello sportello alla Cgil – anche qui a Grosseto, attraverso lo sportello Da.li.da., abbiamo assistito e trovato soluzioni a lavoratrici vittime di violenza e discriminazioni, e alcune situazioni difficili le stiamo ancora seguendo», spiega Rossi, responsabile dello sportello.

«A tutte le donne vittime di violenza voglio dire: non abbiate paura di denunciare il vostro malessere — aggiunge Rossi — Noi in Cgil ci siamo anche per questo, siamo pronte ad ascoltarvi e sostenervi; lo sportello si avvale di personale qualificato e formato per affrontare casi difficili».

Per contattare lo sportello Da.li.da. della Cgil di Grosseto è possibile inviare un messaggio o telefonare al numero 3452177304.