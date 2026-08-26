MASSA MARITTIMA – «Milioni di euro di tributi comunali non riscossi» i consiglieri comunali di opposizione Sandro Poli e Paolo Mazzocco vogliono conoscere i nomi di chi non ha pagato i tributi al Comune di Massa Marittima.

Alla richiesta «di poter verificare nel dettaglio la situazione dei crediti vantati dal Comune nei confronti di cittadini, imprese e associazioni – scrivono – il Comune «ha prodotto soltanto dati aggregati e anonimi».

«Residui cresciuti fino a diversi milioni»

«Nel corso degli anni – spiegano Poli e Mazzocco – l’ammontare dei residui da riscuotere è cresciuto fino a raggiungere cifre nell’ordine di diversi milioni di euro. Proprio per questo abbiamo ritenuto doveroso approfondire la questione e capire non soltanto quanto il Comune debba ancora incassare, ma soprattutto quali azioni siano state intraprese per recuperare queste somme e con quali risultati».

I consiglieri chiedevano di «poter disporre degli elementi necessari a verificare, nel rispetto delle prerogative riconosciute ai componenti del Consiglio comunale, l’andamento della riscossione e l’attività svolta dall’Amministrazione nei confronti delle posizioni debitorie».

«Non vogliamo curiosare nella vita privata»

«Non ci interessa curiosare nella vita privata dei cittadini – precisano – né divulgare dati personali, peraltro vietato dalla legge. Il punto è un altro: un consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di controllare come vengono amministrate le risorse pubbliche. Vogliamo capire dove si concentrano le maggiori difficoltà di riscossione, da quanto tempo determinate somme risultino insolute e se siano state messe in campo tutte le iniziative necessarie per recuperarle».

«Valuteremo come opporci al diniego»

«Se l’Amministrazione sostiene di avere fatto e di continuare a fare tutto il possibile per perseguire i morosi, non comprendiamo perché debba essere impedito ai consiglieri comunali di verificarlo. La trasparenza non può fermarsi davanti a un dato aggregato quando sono in gioco milioni di euro che appartengono alla comunità».

«Valuteremo le vie previste dall’ordinamento per opporci a questo diniego e ottenere quanto necessario allo svolgimento del nostro mandato – concludono Poli e Mazzocco -. La trasparenza non si proclama: si pratica nei fatti. E quando si parla di milioni di euro non riscossi, il Consiglio comunale ha il diritto e il dovere di verificare fino in fondo».