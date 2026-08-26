CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È stato approvato, con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano su proposta dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia, che ne ha curato la stesura, il nuovo “Regolamento di sicurezza per la disciplina dei servizi marittimi e portuali del porto di Castiglione della Pescaia”, uno strumento aggiornato alle attuali necessità dello scalo e finalizzato a garantire maggiore sicurezza della navigazione, ordine, corretta fruizione delle infrastrutture e degli spazi demaniali marittimi, tutela dell’ambiente.

L’aggiornamento si è reso necessario per sostituire e adeguare il precedente regolamento, risalente al 2009 e successivamente modificato nel 2012, alla luce dell’attuale configurazione del porto e dell’evoluzione delle attività che vi si svolgono.

Il documento è stato elaborato in concertazione con l’amministrazione comunale e condiviso, fin dalle prime fasi, con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività del porto-canale.

«Avere un nuovo regolamento di sicurezza del porto di Castiglione della Pescaia – dichiara la sindaca Elena Nappi – significa avere norme e regole adeguate alle necessità reali dell’area portuale e del suo utilizzo. Questo regolamento non solo è un lavoro molto importante in previsione della prossima approvazione del Piano Regolatore Portuale al quale l’Amministrazione comunale sta lavorando, ma è anche la dimostrazione della grande collaborazione e sinergia propositiva instaurata con la Capitaneria di Porto, da sempre pilastro della sicurezza del nostro porto e del mare».

Il nuovo regolamento interviene su diversi aspetti della vita portuale, con particolare attenzione alla sicurezza e alla gestione ordinata degli spazi.

Tra i principali ambiti disciplinati ci sono le norme che regolano l’ingresso e l’uscita delle unità dal porto, con disposizioni volte a garantire la sicurezza della navigazione; la gestione dei passeggeri, transiti e soste temporanee, nonché delle unità in disarmo; la regolamentazione degli accosti e la gestione dei flussi di traffico marittimo; la disciplina delle attività di lavoro subacqueo, bunkeraggio e manutenzione; la gestione delle possibili interferenze tra traffico marittimo, attività commerciali, pesca e diporto; le nuove disposizioni per la corretta utilizzazione delle banchine, degli specchi acquei e delle aree demaniali marittime; specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza complessiva dello scalo. Il regolamento è inoltre corredato da una planimetria aggiornata del porto, che rappresenta l’attuale assetto delle banchine, degli specchi acquei e delle aree in concessione e riporta anche la barriera soffolta posta all’imboccatura del porto, realizzata per la mitigazione degli effetti erosivi della costa.

L’aggiornamento si inserisce nel percorso, di specifica competenza della Guardia Costiera, di costante adeguamento delle disposizioni che regolano la sicurezza e la gestione dello scalo, in continuità anche con la monografia antincendio del porto, emanata nel maggio scorso.

«Il nuovo regolamento del porto è uno dei risultati a cui teniamo di più, frutto di un confronto concreto con l’Amministrazione comunale e con il territorio. Un lavoro pensato per rinnovare le regole in relazione alle esigenze attuali, a beneficio della sicurezza degli operatori e dell’intera comunità», sottolinea Francesco Balsamo, capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore in via sperimentale il 15 settembre, per un periodo di 15 giorni, durante il quale sarà possibile valutare l’eventuale necessità di ulteriori modifiche o accorgimenti. Al termine della fase sperimentale, il regolamento sarà operativo a tutti gli effetti dal 1° ottobre 2026.

L’obiettivo è quello di disporre di uno strumento aggiornato, concreto e funzionale, capace di accompagnare le attività del porto di Castiglione della Pescaia.