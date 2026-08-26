GROSSETO – Sole, poche nuvole e temperature in aumento. È questo il quadro meteo sulla provincia di Grosseto per oggi, mercoledì 26 agosto, e domani, giovedì 27 agosto 2026. Dopo la fase più variabile dei giorni scorsi, l’alta pressione torna protagonista sulla Maremma, con caldo estivo in progressivo aumento soprattutto nelle zone interne. Le indicazioni di 3BMeteo sono coerenti con il quadro del Centro Funzionale Regionale della Toscana, che segnala un generale miglioramento delle condizioni.

Oggi, mercoledì 26 agosto: torna il sole

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi sulla Maremma, con condizioni stabili e senza precipitazioni significative. I venti saranno generalmente deboli, inizialmente dai quadranti sudorientali e poi tendenti a ruotare verso sudovest. Il mare passerà da mosso a poco mosso.

Sul nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, farà caldo: a Follonica sono attesi circa 21-32°C, mentre a Massa Marittima si va indicativamente dai 20 ai 32°C.

Nel centro della provincia, compreso Grosseto, prevarranno sole e poche nubi, con temperature elevate nelle ore pomeridiane. Sull’Amiata il caldo sarà più contenuto nelle ore notturne e mattutine: nell’area di Arcidosso i valori si collocano indicativamente intorno ai 18-30°C.

A sud, tra Orbetello e Monte Argentario, clima più mitigato dal mare: a Orbetello si prevedono valori attorno ai 24-29°C, con tempo stabile.

Domani, giovedì 27 agosto: caldo in aumento

Giovedì proseguirà la fase stabile. Sulla Maremma sono attesi cieli prevalentemente poco nuvolosi, anche se qualche addensamento potrà comparire dal pomeriggio-sera. Il dato più significativo sarà ancora il caldo, destinato a intensificarsi nelle zone interne.

A Follonica sono previsti circa 22-32°C, mentre Massa Marittima dovrebbe oscillare tra 21 e 32°C. Sull’Amiata, nella zona di Arcidosso, valori indicativamente sui 21-32°C.

Nel Grossetano le massime potranno superare diffusamente i 30 gradi, mentre sulla costa meridionale il mare continuerà a mitigare il caldo: a Orbetello sono attesi circa 25-30°C.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo