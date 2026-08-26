GROSSETO – Un uomo è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava attraversando la strada a Grosseto.

L’uomo, 89 anni, si trovava su via Mascagni, e stava portando a spasso il cane quando è stato investito da un’auto.

L’uomo, al pari del cagnolino, si è impaurito molto ma è rimasto sempre cosciente.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sono intervenuti gli operatori della Misericordia che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo in ospedale.

Sul posto anche la Polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente.

I residenti: «Servono interventi»

Non è la prima volta che su quella via avvengono incidenti di questo genere, come sottolineano i residenti che da tempo chiedono interventi che rallentino la corsa delle vetture (foto C. Carnicelli).