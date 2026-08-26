MASSA MARITTIMA. Riparte la procedura a trattativa privata per la vendita del Castello di Monteregio, un immobile di straordinario valore storico, architettonico e paesaggistico che rappresenta uno dei beni più prestigiosi del territorio maremmano.

A darne notizia è la Asl Toscana sud est, proprietaria del complesso, che ha deciso di riaprire i termini dopo la precedente sospensione.

L’iniziativa «Si inserisce in un percorso di piena collaborazione e condivisione di intenti tra il Comune di Massa Marittima e la Asl Toscana sud est – fa sapere la Asl stessa in una nota – accomunati dall’obiettivo di favorire il recupero e la valorizzazione di questo straordinario complesso monumentale, affinché possa tornare a essere un punto di riferimento per il territorio e un motore di sviluppo».

Il castello di Monteregio

L’immobile, classificato come edificio “cielo/terra” e risalente al periodo medievale, si estende su una superficie territoriale di 6.101 m², con una Superficie Lorda di Pavimento (Slp) totale di 1.500 m².

Il complesso ha ospitato in epoca recente alcuni servizi della Asl n° 9, ma risulta da tempo inutilizzato. Attualmente la struttura risulta libera ma necessita di interventi.

I fabbricati presentano una struttura in muratura portante e coperture generalmente a falde inclinate con struttura lignea e manto superficiale in tegole di laterizio.

L’ex struttura sanitaria si apre così anche a una nuova destinazione d’uso. Le funzioni ammesse dal piano per il suo recupero sono molteplici e aprono a diversi scenari di investimento.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Dott. Andrea Ghezzi, Dirigente Asl Toscana sud est

cell. 338.6867527 – email [email protected]

Dott.ssa Beatrice Pianigiani, Coordinatrice attività tecniche patrimonio immobiliare Asl Toscana sud est

cell. 338.5709731 – email [email protected]

I dati dell’immobile sono disponibili all’indirizzo web:

https://www.investinitalyrealestate.com/it/property/massa-marittima-gr-complesso-il-castello-regio/