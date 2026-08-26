GHIRLANDA – Cresce e si amplia la Fiera di Ghirlanda con l’edizione 2026 in programma a Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima, martedì 1° settembre, dalle 10 del mattino alle 20, con ingresso libero.

Promossa dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con l’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e dal Consiglio di Frazione, la rassegna agro-zootecnica prevede tante iniziative per tutte le età, per vivere il clima di festa tipico delle fiere agricole di una volta.

“La Fiera di Ghirlanda rappresenta un appuntamento importante per valorizzare l’agricoltura, l’allevamento e le produzioni del nostro territorio, mettendo al centro il lavoro quotidiano delle aziende agricole e degli allevatori delle Colline Metallifere – dichiara l’assessore all’Agricoltura del Comune di Massa Marittima Lorenzo Balestri –. L’edizione di quest’anno cresce ulteriormente negli spazi e nelle proposte, rafforzando il legame tra agricoltura, tradizioni, turismo rurale e promozione delle eccellenze locali. È anche un’occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni al mondo agricolo e far conoscere il valore della nostra economia rurale. Ringrazio tutte le associazioni, le aziende, gli allevatori e i soggetti che collaborano alla realizzazione della manifestazione: il successo della Fiera sarà il risultato di un lavoro condiviso e della capacità del nostro territorio di fare rete”.

Un’ampia area è stata adibita alla zootecnia con la mostra del bestiame a cura di ARA Toscana, presente con gli animali degli allevatori: Alfonso Gianni Bovini; Roberto Banchi; BFBIO Società Agricola; Alessandro Biondi; Bosshard Sasha; Righi Righetto; Lorenzo Rossi; Fabio Santi. Qui, nella fattoria didattica, sarà possibile ammirare gli esemplari di numerose razze presenti nel territorio delle Colline Metallifere.

Previsto il maneggio gratuito per bambini e adulti, lo spazio dei pony e una nuova ampia area dove saranno organizzati spettacoli equestri con protagonisti di assoluto rilievo, come i Butteri dell’Alta Maremma con la collaborazione dei Butteri della Fattoria di Pomonte e altri gruppi del territorio come ad esempio Chiara Ranch, 75ª Avventura e Simone Turini.

Raddoppia lo spazio espositivo dedicato ai produttori del territorio dove sarà possibile degustare e acquistare tante prelibatezze: la novità di questa edizione è l’area dedicata al mercato di Campagna Amica gestito da Coldiretti con dieci aziende associate: BF BIO; Podere Cantoni I° S.S.A.; Azienda agricola di Maremma ss agricola di Mazzoleni Stefania e Vallini; Il Borgo della Canapa srl; Azienda Montepozzalino; Alessandri Antonio; Gabbricci Annamaria – Pod. San Jacopo; Az. Agricola La Vannina di Vannini Andrea; Az. Agricola La Carrareccia di Benini Rossana, Ledda Antonio.

Si conferma, inoltre, l’area che ospiterà il Bio-Distretto Colline della Pia, Slow Food Monteregio, l’associazione Drago delle Colline Metallifere (Distretto rurale agricolo gastronomico organizzato); Terre dell’Etruria; e CCibo Maremma.

A completare la fiera saranno l’area espositiva degli articoli e dei mezzi agricoli, la grande area mercatale, l’area “Bike friendly”, dedicata al mondo della mountain bike, che nelle Colline Metallifere convive proficuamente con l’agricoltura e l’agriturismo. Presente in fiera il neo-consorzio turistico Bike Massa Marittima.

E poi lo spazio per i bambini con i giochi gonfiabili, curato dalla Pro Loco di Massa Marittima, l’esposizione dei mezzi e i servizi di antincendio boschivo e Protezione Civile dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere e della Vab.

Si rinnova anche quest’anno lo spazio dedicato agli scultori del legno, che faranno opere in tempo reale, con la partecipazione dell’artista Alessandro Laurenti.

Previsto infine il concerto “Clarinettissimo…a tutto swing!” con Giovanni Lanzini Clarinet & Virtual Orchestra che si svolgerà nell’area antistante le Fonti del Tordino recentemente restaurate dall’Amministrazione comunale.

Programma eventi per il pubblico

Ore 10 – Inaugurazione della Fiera (Area antistante spazio Coldiretti)

Ore 10 – Apertura zoo didattico e stand

Dalle 10 fino alle 19 area giochi gonfiabili

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 fino a fine manifestazione: maneggio per adulti e piccole passeggiate a cavallo (area antistante spazio Esibizioni equestri)

Dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 Ponylandia, maneggio gratuito con pony per i bambini (area nei pressi dello zoo didattico)

Dalle 15 alle 19 Spettacoli equestri con i Butteri dell’Alta Maremma, Butteri della Fattoria di Pomonte e altri gruppi del territorio come ad esempio Chiara Ranch, 75ª Avventura e Simone Turini (Spazio Esibizioni equestri nei pressi del parcheggio principale della manifestazione)

Ore 19 concerto gratuito “Clarinettissimo…a tutto swing!” con Giovanni Lanzini Clarinet & Virtual Orchestra (area antistante le Fonti del Tordino)

Bus navetta speciale fiera

Per garantire una viabilità più scorrevole, anche quest’anno il Comune di Massa Marittima ha messo a disposizione un bus navetta gratuito “Speciale Fiera” che collega dalla mattina (ore 10) alla sera Massa Marittima con Ghirlanda. L’ultima partenza da Ghirlanda per rientrare verso Massa Marittima è alle 19.30.

Le fermate da Massa Marittima a Ghirlanda sono: viale Risorgimento (ex piazza del Mercato) alle ore 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18; via Corridoni (Museo Subterraneo) alle ore 10.02, 11.02, 12.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.02; piazza XXIV Maggio, alle ore 10.05, 11.05, 12.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05; viale Nenni, alle ore 10.07, 11.07, 12.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.07; ospedale alle ore 10.07, 11.07, 12.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.07.

Da Ghirlanda la partenza è da via Massetana – Piazzale ex Agip, alle ore 10.50, 11.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.30.