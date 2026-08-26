GROSSETO – È Leonardo Pinzuti il vincitore del contest de Il Giunco dedicato a Dilettando. Il cantante chiude le votazioni con 386 preferenze e conquista così l’accesso diretto alla finale del 5 settembre a Grosseto. Al secondo posto Swamy De Felice, con 234 voti, mentre sul terzo gradino del podio si piazzano Santiago e Alisa, duo batteria e ballo, con 150 preferenze: per loro si aprono le porte della semifinale del 29 agosto al Tresort Oil Glamping.

Si chiude così il contest che anche quest’anno Il Giunco ha dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, dando alle esibizioni non premiate durante le varie tappe una nuova possibilità di raggiungere gli appuntamenti conclusivi della manifestazione.

Pinzuti direttamente in finale

Leonardo Pinzuti ha mantenuto la testa della classifica fino alla chiusura delle votazioni, raccogliendo complessivamente 386 voti. Un risultato che gli consente di saltare la semifinale e conquistare direttamente un posto nella serata conclusiva di Grosseto.

Alle sue spalle si conferma Swamy De Felice, che termina il contest con 234 preferenze, mentre Santiago e Alisa chiudono a quota 150. Entrambi potranno giocarsi un posto nella finalissima partecipando alla semifinale del 29 agosto.

Ai piedi del podio Carlo Leoni, quarto con 81 voti, davanti a Chiara e Francesco, che si fermano a 80: appena una preferenza separa dunque il quarto e il quinto posto.

La classifica definitiva

Questa la classifica completa al termine delle votazioni. In oro il vincitore e qualificato direttamente alla finale; in argento e bronzo i due concorrenti che accedono alla semifinale.

