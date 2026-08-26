GROSSETO – È Leonardo Pinzuti il vincitore del contest de Il Giunco dedicato a Dilettando. Il cantante chiude le votazioni con 386 preferenze e conquista così l’accesso diretto alla finale del 5 settembre a Grosseto. Al secondo posto Swamy De Felice, con 234 voti, mentre sul terzo gradino del podio si piazzano Santiago e Alisa, duo batteria e ballo, con 150 preferenze: per loro si aprono le porte della semifinale del 29 agosto al Tresort Oil Glamping.
Si chiude così il contest che anche quest’anno Il Giunco ha dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, dando alle esibizioni non premiate durante le varie tappe una nuova possibilità di raggiungere gli appuntamenti conclusivi della manifestazione.
Pinzuti direttamente in finale
Leonardo Pinzuti ha mantenuto la testa della classifica fino alla chiusura delle votazioni, raccogliendo complessivamente 386 voti. Un risultato che gli consente di saltare la semifinale e conquistare direttamente un posto nella serata conclusiva di Grosseto.
Alle sue spalle si conferma Swamy De Felice, che termina il contest con 234 preferenze, mentre Santiago e Alisa chiudono a quota 150. Entrambi potranno giocarsi un posto nella finalissima partecipando alla semifinale del 29 agosto.
Ai piedi del podio Carlo Leoni, quarto con 81 voti, davanti a Chiara e Francesco, che si fermano a 80: appena una preferenza separa dunque il quarto e il quinto posto.
La classifica definitiva
Questa la classifica completa al termine delle votazioni. In oro il vincitore e qualificato direttamente alla finale; in argento e bronzo i due concorrenti che accedono alla semifinale.
|Pos.
|Concorrente
|Voti
|1°
|Leonardo Pinzuti – cantante
QUALIFICATO ALLA FINALE
|386
|2°
|Swamy De Felice – cantante
QUALIFICATA ALLA SEMIFINALE
|234
|3°
|Santiago e Alisa – duo batteria e ballo
QUALIFICATI ALLA SEMIFINALE
|150
|4°
|Carlo Leoni – cantante
|81
|5°
|Chiara e Francesco – balli caraibici
|80
|6°
|Ginevra Valentini – ballerina
|65
|7°
|Angela Ciraldo – cantante
|59
|8°
|Clauda Coli – cantante
|51
|9°
|RoccaCrew – hip hop
|41
|10°
|Eli e le tanto pe’ cantà – gruppo canoro
|35
|11°
|Ser Angel – cantante
|34
|12°
|Luzzi Pietrangelo – duo canoro
|31
|12°
|Gaia Febrotto – cantante
|31
|12°
|Cristiano Benci – poeta e scrittore
|31
|15°
|Matilde Garosi – cantante
|29
|16°
|Giulia e Stefano – duo chitarra e voce
|8
|16°
|Baby Dance – ballo modern jazz
|8
|18°
|Geordie Crompton – musicista
|7
|18°
|Ariah Pharisse Nofroni – ballerina
|7
|20°
|Thomas Cappelli – break dance
|6
|20°
|Little Zara – ballo
|6
|20°
|Agnese Bonacchi – cantante
|6
|23°
|Nicoletta Becatti – cantante
|4
|23°
|Cristian Grechi – cantante
|4
|25°
|Rosy Dam – parodia comica
|3
|25°
|Next Gen – ballo modern e contemporaneo
|3
|25°
|Jannette Davitti – cantante
|3
|25°
|Franco Mugnaini – barzellettiere
|3
|25°
|Cristian Pallini – cantante
|3
|30°
|Mario Baldoni – cantante
|2
|30°
|Giovanni Haisimi – cantante
|2
|30°
|Gio Ever – cantante
|2
|30°
|Gian Piero Guerrini De Witt – barzellettiere
|2
|30°
|Fabio Ligi – musicista sax
|2
|30°
|Alberto Bacci – musicista
|2
|36°
|Rosi Porcu – cantante
|1
|36°
|Paolo Scotto – cantante
|1
|36°
|Mauro e Niccolò – duo canto
|1
|36°
|Gianluca Mambrini – poeta
|1