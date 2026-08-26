SCANSANO – Sono aperte le iscrizioni al primo dei due corsi di italiano per stranieri, che si terranno alla Biblioteca comunale di Scansano e che rientrano nell’iniziativa “Fòrmati in Biblioteca”, promossa dalla Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata. Si tratta di percorsi di educazione non formale degli adulti, completamente gratuiti per i partecipanti, finanziati dalla Regione Toscana con il progetto “Giovani e adulti in-formati”, reso possibile nel ciclo di programmazione europea Fse+ 2021-2027 Azione 2.f.10.

“Si tratta di un’occasione – dice la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – per accedere a percorsi formativi gratuiti e per acquisire o migliorare le proprie competenze linguistiche, elemento fondamentale per favorire l’inclusione delle persone straniere che vivono e lavorano sul nostro territorio. Con questo progetto, inoltre, la nostra Biblioteca comunale ribadisce, ancora una volta, il suo ruolo di punto di riferimento non solo per la cultura e la formazione, ma anche per la socialità delle persone: la struttura di via Diaz, infatti, è un punto di incontro e scambio molto prezioso per la nostra comunità”.

Per il corso di italiano per stranieri di livello B1 e B2 l’iscrizione è obbligatoria e va presentata entro giovedì 10 settembre rivolgendosi alla Biblioteca comunale o scrivendo all’indirizzo [email protected].

Sono previsti quattro incontri, dalle 17.30 alle 20, con questo calendario: martedì 15 settembre, giovedì 17 settembre, martedì 22 settembre e giovedì 24 settembre.

Nel mese di ottobre, invece, è in programma il corso di italiano per stranieri livello C1. In questo caso le lezioni, che si terranno sempre dalle 17.30 alle 20, sono in calendario per giovedì 15 ottobre, martedì 20 ottobre, giovedì 22 ottobre e martedì 27 ottobre.

Possono partecipare ai corsi cittadini maggiorenni, che risiedono o sono domiciliati a Grosseto e provincia. In ogni biblioteca aderente al progetto, che coinvolge varie strutture della Rete Grobac, è presente un tutor, che potrà dare informazioni e sostenere i discenti.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: https://bibliotechedimaremma.it/formati-in-biblioteca