ORBETELLO – «Abbiamo letto il comunicato del comitato secessione dove si arriva addirittura a ricordare il diritto alla privacy sulla firma e questo la dice lunga sullo scarso successo delle firme apposte alla proposta di referendum e, quindi, della scarsa risposta da parte dei cittadini».

A dirlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

«Lo sapevamo già, in tanti ci hanno espresso la propria contrarietà a questa iniziativa fantascientifica e in molti ci hanno anche detto di essere stati contattati con insistenza per la propria firma, arrivando persino a essere disturbati anche al campanello di casa».

«Riguardo la privacy voglio, però, ricordare la normativa cosa stabilisce:

La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico del Consiglio regionale che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:

a) verificare direttamente mediante consultazione per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;

b) richiedere la verifica ai comuni stessi: in tal caso il Consiglio regionale e i comuni utilizzano il fax o qualunque mezzo telematico».

«Tradotto: non qualsiasi cittadino, non qualsiasi gruppo ecc., ma il Comune di provenienza delle firme potrebbe accedere, attraverso gli eventuali controlli richiesti dalla Regione, ai nominativi dei firmatari. Questo per estrema chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini» conclude il primo cittadino.