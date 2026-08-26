GROSSETO – Dalla Maremma a Seoul, per inseguire una passione e trasformarla in un traguardo. Carlotta Beltati, giovane maremmana, si è laureata in Corea del Sud alla Chung-Ang University di Seoul, una delle principali università private del Paese, conseguendo la laurea magistrale in Business administration. Un percorso durato quasi quattro anni, iniziato nel 2023 con la vittoria della Global Korea Scholarship, la borsa di studio del governo della Corea del Sud destinata agli studenti internazionali.

Arrivata a Seoul dopo un primo anno dedicato allo studio intensivo della lingua coreana, Carlotta ha frequentato il Global Mba, un percorso internazionale incentrato su economia, business management, marketing e strategie aziendali, concludendolo a pieni voti. Durante gli studi ha inoltre ricoperto il ruolo di presidente della Student Council del Global Mba, occupandosi della rappresentanza degli studenti e dell’organizzazione delle iniziative della comunità universitaria.

La partenza e la sfida della lingua

«La mia esperienza in Corea è iniziata nel 2023, quando ho vinto la Gks – Global Korea Scholarship – racconta Carlotta –. Sono partita per Seoul spinta dalla mia forte passione per la Corea del Sud e dalla volontà di vivere direttamente la cultura, la lingua e il sistema universitario coreano. Prima di arrivare parlavo già italiano, inglese e altre lingue, ma il coreano rappresentava una sfida completamente nuova».

«Durante il primo anno ho seguito un percorso intensivo di studio della lingua, dedicando gran parte delle mie giornate all’apprendimento – prosegue –. È stato un periodo molto impegnativo, ma ho continuato a studiare anche nei momenti in cui mi sembrava di non fare progressi. Imparare il coreano mi ha permesso non soltanto di comunicare, ma anche di comprendere molto meglio la società e la cultura coreana e di sentirmi progressivamente più indipendente nella vita quotidiana».

Gli studi alla Chung-Ang University

«Nel settembre 2024 ho iniziato il mio percorso di laurea magistrale alla Chung-Ang University – spiega –. Ho frequentato il Global Mba, un percorso fortemente internazionale che mi ha permesso di studiare e lavorare insieme a persone provenienti da diversi Paesi e background culturali. Sono stata anche presidente della Student Council del Global Mba, occupandomi della rappresentanza degli studenti. Ho concluso il percorso con ottimi risultati accademici, ottenendo il mio Mba a pieni voti».

Seoul come una seconda casa

«Vivere in Corea per quasi quattro anni mi ha permesso di conoscere il Paese non soltanto come studentessa, ma come persona che vi abitava quotidianamente – dice Carlotta –. Ho imparato a muovermi autonomamente in una società molto diversa da quella italiana, adattandomi a nuove abitudini, regole sociali e ritmi di vita. Seoul è progressivamente diventata una vera e propria casa per me, nonostante fossi arrivata dall’altra parte del mondo».

«Ho avuto modo di creare amicizie internazionali e coreane e di vivere quotidianamente in un ambiente multiculturale – aggiunge –. Uno degli aspetti più importanti è stato imparare a confrontarmi con persone che hanno valori, abitudini e prospettive diverse dalle mie. La Corea mi ha insegnato a essere più indipendente, flessibile e aperta al confronto, e mi ha fatto mettere in discussione alcune delle mie convinzioni e del mio modo di vedere il mondo».

Il bilancio dell’esperienza

«Questi anni mi hanno dato molto più di una formazione universitaria: mi hanno permesso di sviluppare una mentalità internazionale e una maggiore capacità di adattamento – conclude Carlotta –. Ho imparato che vivere all’estero è molto diverso dal semplice viaggiare: significa costruire una quotidianità, affrontare le difficoltà senza avere sempre vicino la propria famiglia e imparare a sentirsi a casa in un ambiente inizialmente estraneo. Oggi torno in Italia portando con me un importante bagaglio accademico e professionale, ma soprattutto una prospettiva molto più internazionale. Anche se il mio percorso in Corea si conclude con la laurea, considero questi quasi quattro anni una parte fondamentale della mia vita e della persona che sono diventata».

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