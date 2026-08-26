GROSSETO – Dal 28 agosto al 6 settembre, le Mura Medicee di Grosseto ospiteranno la Festa regionale de l’Unità del Partito Democratico della Toscana. Dieci giorni di incontri, dibattiti, cultura, musica e partecipazione, con rappresentanti nazionali, regionali e locali delle istituzioni e delle forze politiche, insieme al mondo del lavoro, delle imprese, delle associazioni e del volontariato.

La Festa sarà un grande momento di celebrazione della comunità democratica e della sua storia, ma soprattutto un’occasione per approfondire i principali temi politici che interessano l’Italia, la Toscana e la provincia di Grosseto. Al centro del programma ci saranno lavoro e sviluppo economico, sanità pubblica, agricoltura, turismo, infrastrutture, scuola, servizi pubblici, transizione energetica, tutela dell’ambiente, sicurezza, legalità, diritti, contrasto alle disuguaglianze e futuro delle aree interne.

L’apertura è prevista venerdì 28 agosto alle 18. Subito dopo, alle 18.30, Pierluigi Bersani parteciperà al confronto “Politiche 2027: governare bene il nostro Paese”, insieme a Marco Simiani, segretario dell’Unione comunale del Pd di Grosseto, e Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd di Grosseto. La prima giornata proseguirà con il dibattito dedicato all’economia toscana e alla costruzione di un nuovo patto per la crescita e il lavoro.

Nel corso della Festa interverranno, tra gli altri, Eugenio Giani, Emiliano Fossi, Nicola Zingaretti, Laura Boldrini, Dario Nardella, Simona Bonafè, Marco Furfaro, Marco Sarracino, Matteo Orfini, Antonio Misiani, Mauro Berruto, Sara Funaro, Leonardo Marras e numerosi parlamentari, amministratori, rappresentanti sindacali, categorie economiche, associazioni ed esperti.

Particolare attenzione sarà dedicata agli appuntamenti elettorali del 2027. Domenica 30 agosto si terrà il confronto sull’opposizione in Consiglio comunale e sulla prospettiva delle elezioni amministrative di Grosseto.

Domenica 6 settembre, invece, le forze del centrosinistra si confronteranno sulle alleanze e sul programma per governare Grosseto e gli altri Comuni della provincia chiamati al voto. Nel pomeriggio è previsto il dibattito sulle proposte del centrosinistra in vista delle elezioni politiche.

«La Festa regionale de l’Unità – dichiara Emiliano Fossi, segretario del Partito Democratico della Toscana – rappresenta uno dei luoghi più autentici della nostra comunità politica. È il momento nel quale celebriamo una storia fatta di partecipazione, volontariato e impegno popolare, ma anche quello nel quale guardiamo al futuro e costruiamo le nostre proposte. A Grosseto discuteremo delle grandi questioni che attraversano la Toscana e il Paese, mettendo insieme amministratori, rappresentanti politici, parti sociali e cittadini. Vogliamo costruire un’alternativa credibile alla destra, partendo dalla difesa della sanità e dei servizi pubblici, dal lavoro, dalla lotta alle disuguaglianze e dalla tutela dei territori. Le amministrative e le politiche del 2027 saranno appuntamenti decisivi e il Partito Democratico vuole arrivarci con idee chiare, una coalizione ampia e un progetto capace di governare».

«Ospitare la Festa regionale alle Mura Medicee è motivo di grande orgoglio per tutto il Partito Democratico della provincia di Grosseto – afferma Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd di Grosseto –. Saranno dieci giorni nei quali la Maremma diventerà il centro del dibattito politico toscano e nazionale. Abbiamo costruito un programma ampio, capace di mettere in relazione le grandi sfide del Paese con le esigenze concrete della nostra provincia: la sanità territoriale, il lavoro, le infrastrutture, l’agricoltura, il turismo, l’energia, l’ambiente, i servizi pubblici e il diritto delle persone a continuare a vivere nelle aree interne. La Festa sarà anche una tappa fondamentale del percorso verso le amministrative e le politiche del 2027. Vogliamo trasformare il confronto in proposte concrete e costruire, insieme alle altre forze del centrosinistra e alla società civile, un’alternativa forte, credibile e radicata. Tutto questo sarà possibile grazie allo straordinario impegno delle volontarie e dei volontari, che rappresentano l’anima più vera della Festa de l’Unità».

«Le Mura Medicee torneranno a essere un luogo aperto di incontro, discussione e partecipazione – sottolinea Marco Simiani, segretario dell’Unione comunale del Pd di Grosseto –. Non vogliamo limitarci a parlare dei problemi della città, ma intendiamo mettere in campo una visione diversa del suo futuro. Il confronto con i nostri consiglieri comunali e l’appuntamento conclusivo con le forze del centrosinistra saranno passaggi importanti per costruire il progetto con cui presentarci alle elezioni amministrative del 2027. Grosseto ha bisogno di una proposta politica nuova, fondata sui servizi, sulla qualità della vita, sulla sostenibilità, sul lavoro e sulla capacità di non lasciare indietro nessuno. La Festa sarà un’occasione per coinvolgere i cittadini e aprire ancora di più il partito alla città».

Accanto ai dibattiti politici, il programma prevede uno spazio culturale dedicato alla storia e all’identità della Maremma, alla letteratura e alla poesia, oltre a spettacoli, musica dal vivo e iniziative rivolte alle giovani generazioni.

La Festa si concluderà domenica 6 settembre con i ringraziamenti alle volontarie e ai volontari e con l’incontro “Toscana: il futuro è già cominciato”, al quale parteciperanno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la vicesegretaria regionale del Pd Toscana, Stefania Lio.