GAVORRANO – Irresistibile Benedetto Fattoi della Domestic Cycling, che vince nel finale il trofeo della Magia, gara di ciclismo amatoriale Acsi targata Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia e Comune di Gavorrano e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto.

Grande giornata di sport con oltre 90 iscritti e 83 partenti che si sono dati battaglia su un circuito di venti chilometri da ripetere tre volte. Il via è stato data alle ore 9.30 dalla località Grilli di Gavorrano e dopo 70 chilometri nei pressi del bivio per Giuncarico è stato posto l’arrivo. L’epilogo della gara alla fine del terzo giro quando si sono avvantaggiati Raimondas Rumsas e Francesco di Costa, ripresi a metà della località del Madonnino da Benedetto Fattoi e Cristian Bartemucci. I quattro di comune accordo hanno accumulato ben presto oltre un minuto di vantaggio.

Volata quindi a quattro con Fattoi che non ha avuto nessun problema ad anticipare nell’ordine Cristian Bartemucci, Raimondas Rumsas e Di Costa Francesco. La volata di gruppo è stata vinta da Stefano Panti. “Ringrazio i miei compagni di squadra della Domestic Cycling – ha commentato Fatto – tutti gli sponsor e soprattutto mia moglie Noemi che mi supporta nella mia attività sportiva che richiede diverse ore a settimana”.

Questi i premiati di categoria: Tommas Tanini, Stefano Panti, Daniele Dainelli, Gianluca Randazzo, Francesco Di Costa, Raimondas Rumsas, Marco Silvestri, Stefano Olobardi, Fabio Alberi e tra le donne Rasa Runsaite.