GROSSETO – Un ladro con gusti particolari: dal sushi al tavernello, fino al gorgonzola. È il bottino a cui puntava l’autore del nuovo tentato furto messo a segno questa mattina alla Conad di via Senegal.

47 euro di spesa tra chicche di patrate, cereali, salsiccia, burro, 20 euro di sushi, oltre a gorgonzola e tavernello.

L’allarme dell’antitaccheggio

Come sempre, gli impianti antitaccheggio hanno segnalato il fatto. Il ladro è stato, come di prassi, immediatamente fermato e denunciato alle forze dell’ordine.