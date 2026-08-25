FONTEBLANDA/TALAMONE — Il dibattito sul futuro di Talamone e Fonteblanda entra nel vivo con la campagna di raccolta firme per l’indizione del referendum sul passaggio dei due territori al Comune di Magliano in Toscana.

«Un passaggio fondamentale – afferma il Comitato promotore – che punta a ridefinire la rappresentanza democratica del territorio, schierandosi con decisione contro gli ultimi vent’anni di promesse mai mantenute, parole al vento e impegni elettorali mai realizzati».

Le firme sono protette per legge: nessun rischio per la privacy

Il Comitato promotore tiene a sottolineare «con la massima chiarezza un punto essenziale, spesso frainteso da chi è indeciso se firmare: la legge tutela in modo rigoroso e inderogabile la riservatezza di chi sottoscrive la proposta. La presentazione di una proposta di legge o di un referendum regionale e la richiesta di accesso agli elenchi dei firmatari sono infatti regolate da precise norme statutarie e di trasparenza, con una tutela della privacy dei cittadini sancita dal legislatore e confermata dal Garante per la protezione dei dati personali. I moduli vidimati e le relative sottoscrizioni vengono depositati presso gli uffici regionali competenti (secondo lo Statuto regionale e le leggi regionali di attuazione), che procedono al conteggio e al controllo della regolarità formale e della validità delle firme raccolte — ma i nominativi e le firme dei sottoscrittori non possono in alcun modo essere divulgati o resi pubblici tramite l’accesso civico generalizzato».

«L’amministrazione ha anzi il dovere di rifiutare qualsiasi istanza di accesso in tal senso: la diffusione di elenchi di cittadini firmatari di una proposta politica o referendaria violerebbe la normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR) e genererebbe un pregiudizio concreto ai diritti e alle libertà degli interessati, rientrando espressamente nelle eccezioni previste dall’art. 5-bis del Decreto Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). In altre parole: chi firma può farlo con la massima serenità. Nessuno potrà mai sapere, tramite richieste di accesso agli atti, chi ha sottoscritto la proposta».

«La firma come atto di democrazia e libertà di scelta»

«Firmare per il referendum rappresenta prima di tutto il gesto democratico per eccellenza – conitunia il Comitato -: un’operazione di partecipazione che restituisce ai cittadini la libertà di scegliere. Non si tratta di un mero passaggio burocratico, ma dell’unico strumento che permette alla comunità di far sentire la propria voce e spezzare la catena di vent’anni di annunci mai tradotti in fatti. Come ricorda il Comitato promotore nel proprio appello ai cittadini di Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo, Albinia, Talamone, Fonteblanda e dei territori vicini: firmare oggi non significa votare “Sì” o “No” al cambiamento, ma solo permettere che sia il voto di tutti, nel segreto della cabina elettorale, a decidere il futuro del territorio.

«Firmare è un atto democratico che permette di scegliere. Non bisogna più limitarsi a chiedere al sindaco di turno:

bisogna essere nella stanza in cui si decide come spendere i soldi».

I punti chiave della mobilitazione

«Un’operazione squisitamente democratica — la raccolta firme garantisce a ogni cittadino il diritto di esprimersi – prosegue il Comitato -; apporre la firma non vincola al risultato finale, ma apre le porte alla consultazione referendaria. L’alternativa a vent’anni di promesse — dopo due decenni di parole mai tradotte in interventi reali nel Comune di Orbetello, firmare significa avviare un percorso concreto verso i fatti. Accesso ai luoghi decisionali — cambiare assetto amministrativo permetterebbe di eleggere propri consiglieri e assessori, sedendo direttamente ai tavoli in cui si decide la destinazione delle risorse pubbliche. Autonomia finanziaria e valorizzazione locale — le entrate generate da Talamone e Fonteblanda sono più che sufficienti a garantire uno sviluppo di alto livello, a patto che vengano reinvestite sul territorio che le produce. Una visione strategica d’insieme — integrare le colline di Magliano con il mare, le spiagge e le risorse termali crea una prospettiva di sviluppo territoriale di grande valore per gli anni a venire».

Come e dove firmare

Il Comitato invita tutti i cittadini interessati a recarsi presso i banchetti allestiti nei prossimi giorni:

Mercoledì 26, ore 10.00–13.00 — Via Talamonese 10, Fonteblanda (accanto ai giardinetti di Piazza Uccellina)

Giovedì 27, ore 16.30–19.30 — Via delle Tamerici 28, Fonteblanda (accanto alle scuole elementari)

L’appello del Comitato

«Non vi chiediamo di condividere la meta, vi chiediamo di difendere la strada che ci permette di camminare insieme. Oggi la firma è l’unica risorsa che abbiamo per garantire che il futuro non venga deciso sopra le nostre teste, ma che ci porti ad avere voce in capitolo attraverso uno strumento trasparente e democratico come il referendum».