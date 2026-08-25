RAVI – Si è chiusa con un risultato che ha superato ogni aspettativa la cena di beneficenza organizzata lo scorso 17 agosto dal ristorante Gotti & Morsi di Ravi, frazione di Gavorrano.

L’iniziativa, promossa da Serena Rossini in memoria del padre Elio, ha raccolto 5.575 euro, interamente devoluti a Insieme in Rosa, l’associazione di volontariato nata a Castiglione della Pescaia e oggi attiva in tutta la provincia di Grosseto a sostegno della prevenzione e della cura oncologica.

Alla serata hanno preso parte circa 200 persone, arrivate a Ravi da diversi comuni della Maremma. La cena, accompagnata dallo spettacolo del cantante e comico maremmano Conte Max, ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio — dalla ristorazione all’agricoltura, dal commercio ai servizi — che hanno contribuito con prodotti, vini e premi per la lotteria organizzata durante la serata.

“Non ho parole per descrivere cosa ho provato vedendo così tante persone riunite per ricordare mio padre,” ha dichiarato Serena Rossini, che insieme a Marco gestisce il ristorante Gotti & Morsi. “Quello che è successo quella sera va oltre ogni previsione. Un grazie di cuore a tutte le attività che hanno reso possibile questa iniziativa, e a chi ha scelto di esserci anche a distanza, con una donazione.”

Il ricavato della serata sosterrà i progetti di Insieme in Rosa, che dal 2017 raccoglie fondi per l’acquisto di attrezzature diagnostiche destinate agli ospedali della provincia di Grosseto; nello specifico, porterà avanti il progetto per l’acquisto di un dermopigmentatore da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto.

La dermopigmentazione post-mastectomia è un tatuaggio medico tridimensionale che ricostruisce in modo realistico l’areola e il capezzolo con pigmenti naturali e rappresenta la fase finale del percorso di ricostruzione mammaria.