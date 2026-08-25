FOLLONICA – Un ramo si è spezzato a causa del maltempo in via Monte Amiata a Follonica. Si tratta di un pioppo.

«Non è la prima volta che succede – raccontano i residenti – era già successo il 29 giugno scorso. La seconda volta in breve tempo».

Il precedente

«La situazione sta diventando pericolosa – continuano i cittadini che vivono nella zona -. Anche la volta scorsa sotto era parcheggiata un’automobile. Il rischio che la prossima volta colpisca una persona. Forse sarebbe il caso di faqre manutenzione alle piante della città».