GROSSETO – Martedì 25 agosto parte con un tempo ancora incerto sulla Maremma, con nuvole e piogge che interessano soprattutto il Grossetano e l’Amiata, mentre lungo la costa meridionale la situazione è decisamente più tranquilla. Nel corso della giornata è però atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Mercoledì 26 agosto il cambio di passo sarà netto: torneranno condizioni prevalentemente soleggiate e le temperature massime riprenderanno a salire. Le indicazioni del Centro funzionale regionale della Toscana confermano per oggi piogge sparse al mattino e un generale miglioramento dal pomeriggio.

Martedì 25 agosto: migliora dal pomeriggio

A Grosseto 3BMeteo indica una giornata iniziata con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, seguite da una graduale attenuazione della nuvolosità. In serata prevarranno le schiarite. Temperature nel capoluogo comprese tra 19 e 34 gradi. Anche il CFR prevede la progressiva cessazione dei fenomeni nel pomeriggio, con venti in rotazione verso ovest e nord-ovest.

Le differenze tra costa, entroterra e Amiata

Nel nord della provincia situazione variabile: Follonica 23-31 gradi, con possibili piogge nelle prime ore e successivo miglioramento, mentre Massa Marittima 19-29 gradi, tra nubi e schiarite. Più fresco e perturbato sull’Amiata, dove in quota si va da 12 a 19 gradi e sono previste ancora piogge prima del miglioramento. Al sud condizioni migliori: Orbetello 24-30 gradi e Monte Argentario 20-28 gradi, con maggiori spazi di sereno e vento più sostenuto sulla costa.

Mercoledì 26 agosto torna il bel tempo

Domani, mercoledì 26 agosto, la pressione tornerà ad aumentare e sulla Maremma sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le massime saranno in rialzo: Grosseto 21-34 gradi, Follonica 21-32, Massa Marittima 20-32, Monte Amiata 14-21, Orbetello 24-29 e Monte Argentario 21-29 gradi. I venti saranno generalmente deboli e il mare tenderà a diventare poco mosso.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo